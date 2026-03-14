حسام موافي يحذر من تجاهل ضعف وتنميل جانب واحد من الجسم.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل أعراض ضعف وتنميل جانب واحد من الجسم، مؤكدًا أن هذه الحالة لا تُعد عرضًا بسيطًا، بل قد تشير إلى مشكلة عصبية تستوجب التوجه فورًا إلى طبيب أمراض المخ والأعصاب.

وأوضح موافي خلال برنامج رب زدني علما أن الشعور بضعف في أحد جانبي الجسم، سواء في اليد أو القدم، مصحوبًا بتنميل، قد يكون مؤشرًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة التعامل معه بجدية وعدم تأجيل الفحص الطبي، مشيرا إلى أن المخ يعد من أكثر أعضاء الجسم تعقيدًا وصعوبة في الفهم، موضحًا أن العلماء ما زالوا حتى الآن يحاولون فهم آلية عمله بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بكيفية تخزين المعلومات والذكريات داخل خلايا المخ.

وأضاف أن المخ يقوم بوظيفتين أساسيتين في جسم الإنسان، الأولى هي الحركة، حيث يرسل إشارات كهربائية عبر النخاع الشوكي إلى العضلات، ما يسمح للإنسان بتحريك يديه وقدميه.

واختتم موافي: الوظيفة الثانية فهي الإحساس، إذ يعمل الجهاز العصبي على نقل الإشارات الحسية مثل الشعور بالألم أو الحرارة أو البرودة إلى المخ.