القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة صاحب معرض سيارات ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة ولاذ بالهرب ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة ناصر ببنى سويف من القائم على النشر (مالك معرض لتجارة السيراميك- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامة بإلقاء الحجارة تجاهه والسيارة ملكه محدثاً إصابته "بكدمات متفرقة" وكذا إحداث تلفيات بالسيارة لخلافات مالية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لسابقة عمله بذات المعرض ورفض مالكه منحه مستحقاته المالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

