3 شباب بموتوسيكل .. فحص حقيقة الاعتداء على فتاة وإلقائها بترعة المريوطية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لفحص منشورات جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمنت مزاعم بتعرض فتاة للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، قبل إلقائها في ترعة المريوطية بمنطقة اللبيني، بالقرب من كوبري الصحارة.

وبحسب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة تعرضت للاعتداء والسرقة والضرب على طريق المصانع، على يد ثلاثة شباب كانوا يستقلون دراجة نارية، قبل أن يقوموا بإلقائها في ترعة المريوطية ولاذوا بالفرار.

وفور رصد المنشورات المتداولة، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ما ورد بها، والتأكد من صحة الواقعة وتحديد هوية الفتاة المزعومة، فضلاً عن مراجعة البلاغات المحررة في هذا الشأن وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان محل الادعاءات.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات ما جرى تداوله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الواقعة أو التوصل إلى مرتكبيها.

وأكد مصدر أمني أن الفحص لا يزال جاريًا للوقوف على حقيقة المنشورات المتداولة، وبيان ما إذا كانت الواقعة قد حدثت بالفعل من عدمه.