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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حرق سيارته.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحرير محضر غير صحيح

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بتواطؤ الأجهزة الأمنية مع خصومه فى واقعة حرق السيارة الخاصة به بمركز شرطة أطفيح بالجيزة وتحريرهم محضر تحريات غير صحيحة.


بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة أطفيح بالجيزة من القائم على النشر (عنصر جنائى – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص "سن 17") لقيامه بحرق سيارته عمداً بتحريض من (عم والده، وآخر – مقيمين بدائرة المركز) لوجود نزاع قضائى بينه وبين أهلية المتهم حول ملكية قطعة أرض "وضع يد" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وعرض المشكو فى حقهم على النيابة العامة ، وفى وقت لاحق أكدت التحريات صحة ارتكاب المتهم الواقعة دون تحريض من أخرين لإساءة الشاكى لوالدته بإحدى الجلسات العرفية ، وصدر حكم قضائى بحبس المذكور.


وبسؤال القائم على النشر بشأن ادعائه الكاذب أقر به وعلل قيامه بذلك للتشكيك فى التحريات وقرارات النيابة العامة وغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع بينه والمشكو فى حقهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أطفيح

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