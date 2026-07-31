العنف الطائفي يفرض حظر تجول بعدة مدن في نيبال

أكدت السلطات النيبالة إن عدة بلدات في جنوب شرق نيبال ظلت خاضعة لحظر التجول اليوم ​الجمعة، في الوقت الذي لا تزال فيه المنطقة تعاني ‌من توتر بعد أيام من عنف طائفي اندلع يوم الأحد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.



وبحسب وكالة رويترز ؛ فقد أصيب 25 شخصا في اشتباك ​وقع في وقت متأخر من مساء الأحد بين ​الهندوس والمسلمين في ديوانجانج، وهي بلدة في مقاطعة سونساري ⁠المتاخمة للهند.



وذكر المسؤولون إن أعمال العنف اندلعت بسبب نزاع ​حول تشغيل موسيقى صاخبة ورفع لافتات دينية خلال احتفال ​هندوسي.



وبدوره ؛ قال المتحدث باسم شرطة نيبال إن التحقيق جار في ​هذه الوقائع.



وأشار إلى أنه لم تقع اليوم الجمعة أعمال عنف، لكن ‌حظر ⁠التجول غير محدد المدة سار في عدة بلدات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

ومن جانبه ؛ حث رئيس وزراء نيبال باليندرا شاه، المدعوم من الجيل زد، السكان أمس الخميس على التحلي بالهدوء وإزالة "سحابة ​الاضطراب" عن الدولة ​الواقعة في ⁠جبال الهيمالايا.





وقال شاه في خطاب نادر إلى الأمة نقله التلفزيون "ستجري الحكومة تحقيقا عادلا ونزيها ​في أعمال العنف وستعاقب المسؤولين عن الاضطرابات بشفافية".



وقالت ​الحكومة ⁠في بيان إن وزير الداخلية سودان جورونج التقى بأسرتي القتيلين في سونساري ووافق في وقت متأخر من أمس الخميس على ⁠تقديم ​مساعدات بقيمة 6660 دولارا لكل أسرة.

