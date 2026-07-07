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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية نيبال: الخلافات الحدودية مع الهند يمكن حلها بالحوار والدبلوماسية

نيبال والهند
نيبال والهند
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات الحدودية والقضايا العالقة بين نيبال والهند يمكن تسويتها من خلال الحوار والمبادرات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشتركة المعنية بالحدود ستعقد اجتماعًا الشهر المقبل.

وقال خانال - خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ النيبالي - إن البلدين الجارين يواجهان بالفعل خلافات حدودية، لكنه شدد على أن الآليات الثنائية القائمة تواصل عملها لمعالجة هذه الملفات.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بمناطق ليبوليخ، وليمبيادورا، وكالاباني، وسوستا، يمكن حلها استنادًا إلى الحقائق التاريخية والوثائق والخرائط الرسمية.

وأوضح الوزير: "نيبال والهند دولتان جارتان، ولا شك في وجود قضايا حدودية بينهما"، مؤكدًا أن الحوار يظل السبيل الأمثل للوصول إلى تسوية دائمة.

وتشهد العلاقات بين البلدين نزاعًا حدوديًا مستمرًا بشأن مناطق ليبوليخ وليمبيادورا وكالاباني، إذ يتمسك كل طرف بأحقيته في السيادة عليها.

وتؤكد الهند أن هذه المناطق تتبع ولاية أوتاراخاند، وتتمسك بأن معالجة النزاع يجب أن تتم عبر الحوار الثنائي بين البلدين.

وزير الخارجية النيبالي الخلافات والمبـادرات الدبلوماسية

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