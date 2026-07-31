ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجة الحر في كوريا الجنوبية إلى 13 حالة

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن موجة الحر التي تشهدها البلاد إلى 13 حالة منذ 15 مايو الماضي.

وأفادت الوكالة - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - بأن 56 شخصا ترددوا أمس على نحو 500 غرفة طوارئ منتشرة في الأنحاء المختلفة للبلاد؛ بسبب الإعياء الناجم عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتشير السجلات إلى أن 1701 شخص عانوا من أمراض مرتبطة بالحر حتى الآن خلال فصل الصيف الحالي.

يشار إلى أن التعرض إلى الحر الشديد لفترات طويلة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، والتي قد تظهر أعراضها في صورة الصداع والدوخة والإعياء وتشنج العضلات.