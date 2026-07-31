رئيس وزراء لبنان يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب الجهات الأمنية والعسكرية، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من خطة "العودة والتعافي في الجنوب"، وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي.. موجها بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السرايا الحكومية لمواكبة سير الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مركزي عقده سلام؛ لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب، بمشاركة وزير الدفاع ميشيل منسى، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة بسام نابلسي، وعدد من المسؤولين اللبنانيين.

وشدد على ضرورة الإسراع في رفع الأنقاض، وفتح الطرقات، واستعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتأمين المنازل الجاهزة في البلدات المستهدفة، بما يضمن عودة سريعة للسكان.

وكلّف رئيس وزراء لبنان الجهات المعنية بإعداد الخطط التفصيلية لإطلاق مشاريع التعافي، والبدء فورا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قرية "قعقعية الجسر" ببلدة "فرون"، نظرا لأهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية وتسهيل حركة المواطنين.