تكنولوجيا وسيارات

على قد الإيد.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه
سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو شاريد، وسبيرانزا ام 12، وسوزوكي سيليريو، وفورد فوكس، ورينو لوجان .

دايهاتسو شاريد موديل 2007

تحصل سيارة دايهاتسو شاريد موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 133 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو شاريد موديل 2007

تباع سيارة دايهاتسو شاريد موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سبيرانزا ام 12 موديل 2014

تستمد سيارة سبيرانزا ام 12 موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 202 ألف/كم، وتباع باللون النبتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سبيرانزا ام 12 موديل 2014

يصل سعر سيارة سبيرانزا ام 12 موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سيليريو موديل 2011

تنقل قوة سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1100 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي سيليريو موديل 2011

يبلغ سعر سيارة سوزوكي سيليريو موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حب حالة السيارة الفنية .

فورد فوكس موديل 2010

تمكنت سيارة فورد فوكس موديل 2010 من قطع مسافة 330 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فورد فوكس موديل 2010

تتوافر سيارة فورد فوكس موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2009

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2009 باللون الذهبي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 1540 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2009

تأتي سيارة رينو لوجان موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

