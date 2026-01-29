إم جى 6 سيدان سعرها 750 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ام جى 6 موديل 2021

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى 6 موديل 2021، وتنتمي 6 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ام جى 6 موديل 2021 الخارجية

ام جى 6 موديل 2021

تظهر سيارة ام جى 6 موديل 2021 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ام جي، وتم تثبيت شعار شركة ام جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ام جى 6 موديل 2021

ام جى 6 موديل 2021

زودت سيارة ام جى 6 موديل 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ام جى 6 موديل 2021 الداخلية

ام جى 6 موديل 2021

تحتيو مقصورة سيارة ام جى 6 موديل 2021 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ام جى 6 موديل 2021

ام جى 6 موديل 2021

تتوافر سيارة ام جى 6 موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .