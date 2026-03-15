حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
عمرو الليثي: اسم الله الوكيل يطمئن القلوب

تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير"، الذي يذاع عبر راديو مصر خلال شهر رمضان، عن أحد أسماء الله الحسنى وهو اسم "الوكيل"، موضحًا ما يحمله هذا الاسم من معانٍ تبعث الطمأنينة في القلوب وتمنح النفس السكينة والراحة.

وقال الليثي إن الحديث في هذه الحلقة يدور حول اسم من أسماء الله الحسنى، وهو "الوكيل"، مؤكدًا أن هذا الاسم يطمئن القلب ويزيل المخاوف ويريح البال ويهدي النفس، لما يحمله من دلالات على الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة.

وأوضح أن الوكيل هو الذي يتوكل عليه العبد في كل أمر من أموره، وهو الذي يوكل إليه الإنسان شؤونه كافة، ولا يخيب أبدًا من توكل عليه بصدق وإخلاص. واستشهد بقول الله تعالى في سورة الطلاق: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه»، في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كافٍ لعباده، ويكفيهم ما أهمهم إذا صدق توكلهم عليه.

وأضاف الليثي أن معنى اسم الوكيل يدل على الكفاية والاعتماد، فهو الكافي لكل شيء، وهو الوكيل الذي يطمئن إليه المؤمن في رزقه وصحته وحياته وأهله، كما أنه سبحانه يقلب الأمور لصالح عباده الصالحين ويهيئ لهم الخير حتى في أصعب الظروف.

وأشار إلى أن استحضار معنى اسم الوكيل في حياة الإنسان يمنحه شعورًا عميقًا بالطمأنينة والقوة والراحة النفسية، موضحًا أنه إذا شعر الإنسان بالقلق، أو تعرض للخذلان من الناس، أو واجه محنة أو ظرفًا صعبًا، فعليه أن يتذكر دائمًا أن له وكيلًا عظيمًا لا يخذل من اتكل عليه، ولا يغفل عن عباده لحظة.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم ويرى ما لا نرى، وهو الذي يدبر الأمور ويخطط لما فيه الخير لعباده، ويصرف عنهم الشرور قبل أن تصل إليهم، وهو ما يعكس عظمة هذا الاسم الكريم وأثره في حياة المؤمن.

وتطرق الليثي خلال الحلقة إلى كيفية أن يكون للإنسان نصيب من التخلق بمعاني اسم الله الوكيل، موضحًا أن ذلك يتحقق من خلال عدد من الأمور، في مقدمتها الاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب، وجعل الله شريكًا في كل خطوة يخطوها الإنسان في حياته، والثقة الكاملة بأن كل شيء يجري بتقدير الله وحكمته.

وشدد على أهمية الدعاء باعتباره وسيلة للتقرب إلى الله واللجوء إليه في كل وقت، داعيًا إلى طلب العون والمساعدة من الله في جميع أمور الحياة.

واختتم حديثه بالدعاء قائلاً: “اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل، واجعل قلوبنا مطمئنة بتوكلنا عليك، ولا تجعلنا نلجأ إلا إليك يا رب العالمين.”

وعلى جانب آخر، يقدم برنامج "أبواب الخير" خلال شهر رمضان مجموعة من المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، من بينها تنظيم رحلات عمرة، وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين، إضافة إلى دعم عدد كبير من المشروعات الصغيرة.

ويساهم البرنامج في توفير أطراف صناعية وكراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دوره في الإفراج عن عدد من الغارمات، والمساعدة في علاج غير القادرين، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ويعتمد البرنامج على التواصل المباشر مع المستمعين، حيث يتم تلقي الاتصالات الهاتفية على الهواء بشكل مفاجئ طوال شهر رمضان، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة.

تأتي فكرة البرنامج في إطار دعم الأهالي والتواصل مع المستمعين بشكل مباشر، من خلال الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في اللحظة نفسها، بما يعزز روح التكافل والتضامن داخل المجتمع.

ويذاع برنامج "أبواب الخير" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر أثير راديو مصر، على أن تعاد الحلقة في السابعة مساءً بعد الإفطار.

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

ترشيحاتنا

الفنان علي السبع

علي السبع لـ صدي البلد: شخصية «أسر» في فخر الدلتا واقعية.. فيديو

هاجر أحمد

هاجر أحمد: كواليس «أب ولكن» كانت تجربة إنسانية قبل أن تكون فنية

أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام: إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية تؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد