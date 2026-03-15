نقيب الأشراف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحرك وفق رؤية متوازنة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

ثمّن نقيب الأشراف السيد الشريف التصريحات التي أدلى بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس.

وأكد نقيب الأشراف - في بيان اليوم الأحد - أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس خلال حفل الإفطار تؤكد بما بلا يدع مجالا للشك أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة وحكيمة لصون استقرار المنطقة وحماية شعوبها من أية تهديدات أو محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وتعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتأكد على أن التعامل مع التحديات يتم بشفافية ومسؤولية.

وأضاف أن نقابة الأشراف، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن العظيم، تؤكد دعمها الكامل والراسخ للقيادة السياسية المصرية الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي في جهوده المخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والرخاء في ربوع مصرنا الحبيبة، وتأييدها المطلق في اتخاذ القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لأي تهديدات تمس استقرار المنطقة، في ظل هذه الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

وشدد على أن تكاتف جميع أبناء الوطن خلف قيادتهم الرشيدة، هو السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا وطموحاتنا، فلقد أثبتت القيادة المصرية، بحكمتها وبعد نظرها، قدرتها على تجاوز الصعاب، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على مكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم.

وقال نقيب الأشراف "نجدد العهد بالوقوف صفا واحدا، يدا بيد، مع قيادتنا وشعبنا، من أجل بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، مستقبل يليق بتاريخ مصر العظيم ومكانتها الرفيعة".