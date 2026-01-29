الفرق بين هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا موديل 2026، اللتان تنتميان لفئة السيارات السيدان.

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 899 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و95 ألف جنيه.

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 118 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج إلى 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لترا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 999 ألف جنيه.