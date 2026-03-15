حسام موافي يحذر: المحليات الصناعية والسكريات خطر صامت يرهق البنكرياس

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، من الإفراط في تناول المحليات الصناعية والسكريات، مؤكدًا أنها قد تسبب إجهادًا كبيرًا للبنكرياس وتؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

المنتجات الصناعية والكيماوية

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «ربِّ زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المنتجات الصناعية والكيماوية غالبًا ما تكون لها أضرار صحية أكثر مقارنة بالأطعمة الطبيعية، مشددًا على ضرورة الاعتدال في تناول الطعام.

وقال إن مبدأ الوسطية يُعد من القيم المهمة في الإسلام، موضحًا أن الفضيلة دائمًا تكون في التوازن بين طرفين، لذلك يجب على الإنسان أن يتجنب الإفراط أو التفريط في الطعام، وأن يبتعد قدر الإمكان عن المنتجات الصناعية.

استهلاك السكريات

وأضاف أن الإفراط في تناول السكر يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة، إذ قد يظل تأثيره خفيًا لفترة طويلة دون ظهور أعراض واضحة، قبل أن تبدأ المضاعفات في الظهور لاحقًا، وهو ما يستدعي الحذر والاعتدال في استهلاك السكريات للحفاظ على الصحة.