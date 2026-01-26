أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية.. أضخم SUV رياضية في مصر بالأسعار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر
يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات ، التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من خلال التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تشكل أهمية كبيرة في معادلة العملية الشرائية بين الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

10 سيارات فقط.. أبولو EVO هايبركار بقدرات خارقة| صور
عادت أبولو EVO لتخطف الأنظار مجددًا؛ بعد انتقالها رسميًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ولكن بعدد شديد الندرة، لا يتجاوز 10 سيارات فقط على مستوى العالم. 

أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
تواصل كيا توسيع حضورها في فئة البيك أب، من خلال طرح تاسمان 2026 في السوق السعودي، كطراز يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العملاقة، إلى جانب عدد كبير من التجهيزات حسب الفئات، مع الكثير من التقنيات العصرية.

أضخم 5 سيارات SUV رياضية في مصر.. أسعار ومواصفات
يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من أضخم السيارات الرياضية، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير نسبيًا مقارنة بغيرها، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية والأسعار، مع وجود باقة كبيرة من التجهيزات.

جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
تعد فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي كشفت عنها العلامة الأمريكية في معرض جوانزو للسيارات في الصين، حيث جاءت ضمن موديلات 2026 من فئة السيدان متوسطة الحجم، التي تجمع بين الطابع العصري والاعتماد على تقنيات حديثة.

تويوتا تكشف النقاب عن Grand Highlander الرياضية.. صور
كشفت تويوتا اليابانية، إحدى القلاع العالمية في صناعة السيارات، عن تقديم طرازها الجديد Grand Highlander، حيث تعزز من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
عززت شيري الصينية من تواجدها عالميًا؛ بعد أن أطلقت طرازها الجديد جايكو 7 SHS، ضمن فئة السيارات الهجينة التي تجمع بين التقنيات الحديثة، إلى جانب الانتماء إلى العائلية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

