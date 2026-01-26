أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية.. أضخم SUV رياضية في مصر بالأسعار

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من السيارات ، التي تحمل العلامة اليابانية، والتي تتنوع من خلال التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو السيدان أو الهاتشباك، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تشكل أهمية كبيرة في معادلة العملية الشرائية بين الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

10 سيارات فقط.. أبولو EVO هايبركار بقدرات خارقة| صور

عادت أبولو EVO لتخطف الأنظار مجددًا؛ بعد انتقالها رسميًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، ولكن بعدد شديد الندرة، لا يتجاوز 10 سيارات فقط على مستوى العالم.

أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية

تواصل كيا توسيع حضورها في فئة البيك أب، من خلال طرح تاسمان 2026 في السوق السعودي، كطراز يجمع بين الطابع الرياضي والملامح العملاقة، إلى جانب عدد كبير من التجهيزات حسب الفئات، مع الكثير من التقنيات العصرية.

أضخم 5 سيارات SUV رياضية في مصر.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من أضخم السيارات الرياضية، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير نسبيًا مقارنة بغيرها، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية والأسعار، مع وجود باقة كبيرة من التجهيزات.

جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026

تعد فورد توروس واحدة من أحدث السيارات التي كشفت عنها العلامة الأمريكية في معرض جوانزو للسيارات في الصين، حيث جاءت ضمن موديلات 2026 من فئة السيدان متوسطة الحجم، التي تجمع بين الطابع العصري والاعتماد على تقنيات حديثة.

تويوتا تكشف النقاب عن Grand Highlander الرياضية.. صور

كشفت تويوتا اليابانية، إحدى القلاع العالمية في صناعة السيارات، عن تقديم طرازها الجديد Grand Highlander، حيث تعزز من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة

عززت شيري الصينية من تواجدها عالميًا؛ بعد أن أطلقت طرازها الجديد جايكو 7 SHS، ضمن فئة السيارات الهجينة التي تجمع بين التقنيات الحديثة، إلى جانب الانتماء إلى العائلية الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.