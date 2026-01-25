قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أضخم 5 سيارات SUV رياضية في مصر.. أسعار ومواصفات

سيارات SUV رياضية
سيارات SUV رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من أضخم السيارات الرياضية، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير نسبيًا مقارنة بغيرها، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية والأسعار، مع وجود باقة كبيرة من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أضخم 5 سيارات SUV رياضية في السوق المصري، مع عرض المواصفات والأسعار.

جيتور T2

جيتور T2

تعتمد السيارة جيتور T2 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,775,000 و 1,825,000 جنيه.

هيونداي سنتافي

هيونداي سنتافي

تستمد السيارة هيونداي سنتافي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، مع تقنيات هجينة، يولد 235 حصانًا، وبتقنية الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 2,900,000 و 3,400,000 جنيه.

كيا EV9

كيا EV9

زودت السيارة كيا EV9 بمحرك كهربائي ينتج 200 حصان، أو 380 حصانًا، حسب الفئة والتجهيزات، بالإضافة إلى سرعة قصوى 200 كم، وبطارية سعة 99 كيلووات، ومدى يصل إلى 500 كيلومترًا، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 3,650,000 و 3,750,000 جنيه.

كي جي إم اكتيون

كي جي إم اكتيون

زودت كي جي إم اكتيون بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 163 حصانًا، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,790,000 و 1,990,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر

تعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة تويوتا فورتشنر نحو 3,500,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات الرياضية أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

حريق في المنوفية

السيطرة علي حريق امتد إلي أسلاك الكهرباء في المنوفية

حادث تصادم بسمالوط

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم ميني باص ودراجة نارية بالمنيا

صورة موضوعية

القبض على صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي بعد تداول فيديوهات صادمة

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد