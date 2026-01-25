أضخم 5 سيارات SUV رياضية في مصر.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على باقة كبيرة من أضخم السيارات الرياضية، والتي تتمتع بتصميم خارجي كبير نسبيًا مقارنة بغيرها، إضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية والأسعار، مع وجود باقة كبيرة من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أضخم 5 سيارات SUV رياضية في السوق المصري، مع عرض المواصفات والأسعار.

جيتور T2

تعتمد السيارة جيتور T2 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,775,000 و 1,825,000 جنيه.

هيونداي سنتافي

تستمد السيارة هيونداي سنتافي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، مع تقنيات هجينة، يولد 235 حصانًا، وبتقنية الدفع الأمامي أو الرباعي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 2,900,000 و 3,400,000 جنيه.

كيا EV9

زودت السيارة كيا EV9 بمحرك كهربائي ينتج 200 حصان، أو 380 حصانًا، حسب الفئة والتجهيزات، بالإضافة إلى سرعة قصوى 200 كم، وبطارية سعة 99 كيلووات، ومدى يصل إلى 500 كيلومترًا، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 3,650,000 و 3,750,000 جنيه.

كي جي إم اكتيون

زودت كي جي إم اكتيون بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 163 حصانًا، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,790,000 و 1,990,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

تعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانًا، و376 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة تويوتا فورتشنر نحو 3,500,000 جنيه.