أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري.. وهذه أسعار 5 سيارات عائلية.. وتعرّف على مواصفات كيا EV6 الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أرخص 5 سيارات سيدان في السوق المصري 2026| صور

استطاعت فئة السيدان أن تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، بينما تلعب الفئة الاقتصادية دورًا مهمًا في العملية الشرائية بين المقبلين على فرصة إختيار سيارة جديدة، وسط التنوع الكبير الذي يشهده السوق المصري للسيارات.

5 سيارات صينية للعائلة في مصر.. أسعار الزيرو

ينطلق في السوق المصري الكثير من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، لما تقدمة من تنوع ملحوظ، سواء من الناحية الفنية، أو التقنية، أو من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

مواصفات كيا EV6 موديل 2026 وسعرها عالميًا

تستمر كيا الكورية الجنوبية وعملاق تصنيع السيارات، في تعزيز موقعها ضمن سوق السيارات الكهربائية العالمي، من خلال النسخة EV6 موديل 2026، والتي تعد أحد الاصدارات البارزة في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

الكشف عن هافال V7 الجديدة.. بتصميم الـ SUV الرياضي

تعزز هافال الصينية من حضورها في الأسواق العالمية؛ عبر تقديم طراز V7 الجديد، حيث ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، وبعدد من التجهيزات

المواصفات الكاملة لسيارة زيكر X الكهربائية.. موديل 2026

تواصل زيكر توسيع نطاق حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات، ويأتي طراز زيكر X موديل 2026 ضمن أبرز الاصدارات، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية المدمجة.



بي إم دبليو M3 الكهربائية.. 4 محركات لأداء رياضي وتقنيات مطورة

تدخل بي إم دبليو مرحلة جديدة في تاريخ سيارات الأداء التابعة لقسم M، بعد الكشف عن معلومات تقنية أولية تتعلق بنسخة كهربائية بالكامل من طراز M3، للتحول إلى الجيل الجديد من سيارات Neue Klasse، والتي تمثل الأساس الهندسي لمستقبل بي إم دبليو الكهربائي.