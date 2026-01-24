المواصفات الكاملة لسيارة زيكر Xالكهربائية.. موديل 2026

تواصل زيكر توسيع نطاق حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عالميًا، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات، ويأتي طراز زيكر X موديل 2026 ضمن أبرز الاصدارات، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الكهربائية المدمجة.

الأداء الفني وقدرات زيكر X الكهربائية

تعتمد زيكر X 2026 على منظومة دفع كهربائية، حيث تعمل الفئة الأساسية بمحرك كهربائي واحد يدفع العجلات الخلفية، بقوة إجمالية تصل إلى 272 حصانًا وعزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر، وفي الفئات الأعلى، ترتفع القوة إلى 428 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 543 نيوتن متر.

التسارع والسرعة القصوى

تتشارك جميع فئات زيكر X في سرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 190 كيلومترًا في الساعة، بينما يختلف زمن التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة بحسب الفئة، حيث يتراوح زمن الانطلاق بين 5.6 ثوانٍ في النسخ الأقل قوة، ويصل إلى نحو 3.8 ثوانٍ في الفئات الأعلى أداءً.

المدى الكهربائي وقدرات الشحن

زُودت زيكر X موديل 2026 ببطارية بسعة 66 كيلوواط ساعة في جميع الفئات، ويتراوح مدى السير بالشحنة الواحدة بين نحو 440 كيلومترًا في النسخ الأكثر كفاءة، ويمكن رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة.

الأبعاد الخارجية وتصميم زيكر X

تعكس أبعاد زيكر X طبيعتها كسيارة كروس أوفر مدمجة، حيث يبلغ طولها 4,432 ملم، وعرضها 1,836 ملم، وارتفاعها 1,566 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,750 ملم، ويكتمل التصميم الخارجي بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية حادة التصميم، وسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية.

أنظمة السلامة لسيارة زيكر X الكهربائية

تضم زيكر X 2026 مجموعة من أنظمة السلامة تشمل مثبت سرعة متكيف مع المركبات الأمامية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع الكبح الطارئ الذاتي، كما تتوفر أنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ونظام متابعة إجهاد السائق.

المقصورة الداخلية وتجهيزات زيكر X الكهربائية

تعتمد المقصورة الداخلية على تصميم رقمي، حيث تأتي بشاشة عدادات خلف المقود بقياس 8.8 بوصة، وشاشة لمس مركزية كبيرة بحجم 14.6 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تتوفر أنظمة صوتية بعدد مكبرات يتراوح بين 7 و13 مكبرًا حسب الفئة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وإضاءة داخلية محيطية.