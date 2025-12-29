فخامة بمدى خارق.. ماذا تقدم زيكر 9X الرياضية الفاخرة؟

كشفت زيكر خلال هذا العام وتحديدًا في معرض شنغهاي للسيارات، عن السيارة زيكر 9X الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الفاخرة من طرازات الـ SUV.

وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، تجعلها تنتمي للفئات الخارقة، نسبة إلى التسارع المذهل، مع حجم رياضي كبير، ولكن بتجهيزات عالية الأداء تمنحها طابع مميز من الفخامة.

أبعاد وتصميم زيكر 9X

تقدم زيكر 9X نفسها كسيارة SUV كبيرة الحجم بأبعاد تعكس توجهها الواضح نحو الفخامة والقوة، إذ يبلغ طولها 5,239 ملم، وعرضها 2,029 ملم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,819 ملم، مع قاعدة عجلات طويلة تمتد إلى 3,169 ملم.

ويأتي التصميم الخارجي بواجهة أمامية لافتة تعتمد على شبكة ضخمة، تتكامل مع مصابيح LED متطورة تمنح السيارة مظهرًا حادًا، كما تظهر الجنوط الرياضية الكبيرة بتصميم أقرب إلى الدرع الحربي، لتعزيز الطابع القوي، إلى جانب مصابيح الضباب التي تدعم الرؤية في الظروف الصعبة، وسقف بانوراما.

زيكر 9X وبطاريات هجينة بقدرات كهربائية

تعتمد زيكر 9X على نظام هجين قابل للشحن مع خيارين للبطارية، الأولى بسعة 55 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 70 كيلوواط ساعة، والتي تُعد الأكبر حاليًا في فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن.

وتمنح البطارية الأكبر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 302 كيلومتر دون الحاجة لتشغيل محرك الوقود، ويعمل النظام الكهربائي بجهد 900 فولت، وهي تقنية متقدمة تتيح شحنًا فائق السرعة، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80 % خلال 9 دقائق فقط.

أداء ومحرك زيكر 9X

تسجل زيكر 9 Xأرقامًا تضعها في فئة السيارات عالية الأداء، إذ تنطلق من السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 275 حصانًا، ويعمل مع ثلاثة محركات كهربائية، حيث ينتج هذا النظام الهجين مجتمعًا قوة إجمالية تصل إلى 1,381 حصانًا.