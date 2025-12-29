قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تكنولوجيا وسيارات

فخامة بمدى خارق.. ماذا تقدم زيكر 9X الرياضية الفاخرة؟

زيكر 9X 
زيكر 9X 
صبري طلبه

كشفت زيكر خلال هذا العام وتحديدًا في معرض شنغهاي للسيارات، عن السيارة زيكر 9X الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الفاخرة من طرازات الـ SUV.

وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية عالية الأداء، تجعلها تنتمي للفئات الخارقة، نسبة إلى التسارع المذهل، مع حجم رياضي كبير، ولكن بتجهيزات عالية الأداء تمنحها طابع مميز من الفخامة.

أبعاد وتصميم زيكر 9X  

تقدم زيكر 9X نفسها كسيارة SUV كبيرة الحجم بأبعاد تعكس توجهها الواضح نحو الفخامة والقوة، إذ يبلغ طولها 5,239 ملم، وعرضها 2,029 ملم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,819 ملم، مع قاعدة عجلات طويلة تمتد إلى 3,169 ملم.

زيكر 9X 

ويأتي التصميم الخارجي بواجهة أمامية لافتة تعتمد على شبكة ضخمة، تتكامل مع مصابيح LED متطورة تمنح السيارة مظهرًا حادًا، كما تظهر الجنوط الرياضية الكبيرة بتصميم أقرب إلى الدرع الحربي، لتعزيز الطابع القوي، إلى جانب مصابيح الضباب التي تدعم الرؤية في الظروف الصعبة، وسقف بانوراما.

زيكر 9X وبطاريات هجينة بقدرات كهربائية 

تعتمد زيكر 9X على نظام هجين قابل للشحن مع خيارين للبطارية، الأولى بسعة 55 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 70 كيلوواط ساعة، والتي تُعد الأكبر حاليًا في فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن.

زيكر 9X 

وتمنح البطارية الأكبر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 302 كيلومتر دون الحاجة لتشغيل محرك الوقود، ويعمل النظام الكهربائي بجهد 900 فولت، وهي تقنية متقدمة تتيح شحنًا فائق السرعة، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 20 إلى 80 % خلال 9 دقائق فقط.

زيكر 9X 

أداء ومحرك زيكر 9X

تسجل زيكر 9 Xأرقامًا تضعها في فئة السيارات عالية الأداء، إذ تنطلق من السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

زيكر 9X 

وتعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 2.0 لتر تيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 275 حصانًا، ويعمل مع ثلاثة محركات كهربائية، حيث ينتج هذا النظام الهجين مجتمعًا قوة إجمالية تصل إلى 1,381 حصانًا.

زيكر 9X زيكر 9X مواصفات زيكر 9X سيارة زيكر 9X

حمزة دياب

حمزة دياب لصدى البلد: الجمهور سيفاجأ بشخصيتي في فيلم إن غاب القط

زينة

زينة: لازم تبقى شيطان علشان تعجب الناس المريضة

العوضي ورحمه محسن

برفقة رحمة محسن.. أحمد العوضى يروج للمسلسل الرمضانى علي كلاي

بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

