كوزميرا الصينية تكشف عن هايبر كار كهربائية بأرقام أداء مذهلة

تستعد شركة كوزميرا الصينية لإبهار محبي عالم السيارات الكهربائية من خلال طرحها لسيارة هايبر كار كهربائية وصفها المتابعون بأنها واحدة من أقوى السيارات الكهربائية التي قد تظهر على الطرق مستقبليًا.

تمتلك شركة "Xing Chen Future Automotive"، علامة كوزميرا والتي تصف سياراتها الحالية بأنها "نماذج للعرض الثابت"، بهدف إبراز قدرات التصميم والتكنولوجيا التي تركز عليها الشركة، هذا يعني أن السيارات قد تظل لفترة في صالات العرض قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للسير على الطرقات العامة.

كوزميرا

سيارة كوزميرا ومنظومة دفع رباعية القوة

تشير بعض التقارير العالمية أن هذه السيارة الخارقة ستعتمد على نظام دفع رباعي المحركات، حيث يمتلك كل محرك قدرة تصل إلى 469 حصان، ما يمنح السيارة قوة إجمالية هائلة تبلغ 1,877 حصان، أي أكثر من 1,900 حصان بالمقياس الأوروبي PS. هذه الأرقام تجعل السيارة منافسًا شرسًا لأقوى السيارات الكهربائية في السوق، وتضع معيارًا جديدًا في فئة الهايبر كار من حيث القوة والتسارع والأداء على الحلبات والطرق المفتوحة.

تصميم خارجي متطور لسيارة كوزميرا الكهربائية

تحمل السيارة ملامح تصميمية مميزة تعكس الطابع الرياضي والفخم في الوقت نفسه، تشمل تفاصيلها رفارف عريضة ومنحوتة وجناحًا خلفيًا ضخمًا لتعزيز الثبات عند السرعات العالية، مع هيكل مصنوع من مركبات متقدمة ومواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشبكا أمامي بارز، وعجلات رياضية.

كوزميرا

وتأتي كوزميرا هايبر كار بتقنيات تعليق متطورة، كما تضم السيارة باقة من أنظمة الأمان الحديثة تشمل تقنية الرصد والمتابعة، وأنظمة تحديد المسارات، وكاميرات متابعة شاملة، وسائد هوائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وأنظمة تحكم متقدمة.

تمثل السيارة مزيجًا نادرًا من القوة الخارقة والفخامة، حيث تجمع بين أرقام أداء مذهلة وتقنيات متقدمة داخل المقصورة وخارجها، التصميم والهندسة الدقيقة يجعلها سيارة فريدة من نوعها، تستعد لتحدي أقوى السيارات الكهربائية المنافسة، وتؤكد مكانة كوزميرا كلاعب صاعد في سوق السيارات الخارقة.