تصميم رياضي وأداء مذهل.. لكزس تقدم أقوى سياراتها الكهربائية RZ 600e F Sport Performance

تواصل لكزس من تألقها عالميًا بعد أن أطلقت رسمياً نسخة RZ 600e F Sport Performance الجديدة في السوق الياباني، حيث تعزز من مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة بهذه الاصدار، الذي ينتمي للفئة الرياضية الكروس أوفر.

يأتي تقديم RZ 600e F Sport Performance في إطار خطة لكزس لتوسيع نطاق طرازاتها الكهربائية عالية الأداء، حيث صُممت هذه النسخة لتكون الأكثر جرأة من حيث المواصفات والقدرات.

ويمثل هذا الطراز نقلة نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة، سواء على مستوى الأداء أو التصميم، مع تجربة قيادة رياضية ضمن قالب كهربائي متكامل.

أداء ومحرك لكزس RZ 600e F Sport Performance

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين، أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 420 حصانًا، هذا الأداء يتيح للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 77 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 525 كيلومترًا.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

تعديلات خارجية تعزز الطابع الرياضي

حصلت لكزس RZ 600e F Sport Performance على مجموعة من التحديثات الخارجية التي تمنحها مظهرًا أكثر شراسة، وتشمل هذه التعديلات رفارف أعرض، وإضافات أيروديناميكية محسّنة، وعتبات جانبية معدلة، إلى جانب ديفيوزر خلفي بارز.

كما زُودت السيارة بجناح خلفي ثنائي القطعة مصنوع من ألياف الكربون، وهو عنصر يعزز الثبات عند السرعات العالية ويؤكد الطابع الرياضي للسيارة، وتعتمد هذه النسخة على حزمة الهيكل نفسها التي ظهرت سابقًا في RZ 450e F Sport المحدودة، والمستوحاة من السيارة الاختبارية RZ Sport.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

وتميّزت السيارة بجنوط قياس 21 بوصة باللون الأسود المطفي، مع نظام مكابح مطور يضم أقراصًا أكبر بقياس 20 بوصة وكاليبرات أمامية بعدد 6 مكابس، كما جرى خفض نظام التعليق بمقدار 20 ملم مقارنة بنسخة RZ 550e F Sport، لتحسين الثبات والتحكم، إلى جانب واجهة أمامية حادة التصميم ومصابيح تمنح السيارة حضورًا قويًا على الطريق.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

مقصورة لكزس RZ 600e F Sport Performance

تقدم RZ 600e F Sport Performance مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات المتقدمة، وتشمل التجهيزات ناقل سرعات إلكتروني بتصميم دائري، ومكابح يد كهربائية، ومقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، ونظام تكييف هواء إلكتروني، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة بنمط يوك، مرتبطة بنظام التوجيه السلكي.