قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم رياضي وأداء مذهل.. لكزس تقدم أقوى سياراتها الكهربائية RZ 600e F Sport Performance

لكزس RZ 600e F Sport Performance
لكزس RZ 600e F Sport Performance
صبري طلبه

تواصل لكزس من تألقها عالميًا بعد أن أطلقت رسمياً نسخة RZ 600e F Sport Performance الجديدة في السوق الياباني، حيث تعزز من مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة بهذه الاصدار، الذي ينتمي للفئة الرياضية الكروس أوفر.

يأتي تقديم  RZ 600e F Sport Performance في إطار خطة لكزس لتوسيع نطاق طرازاتها الكهربائية عالية الأداء، حيث صُممت هذه النسخة لتكون الأكثر جرأة من حيث المواصفات والقدرات. 

ويمثل هذا الطراز نقلة نوعية مقارنة بالإصدارات السابقة، سواء على مستوى الأداء أو التصميم، مع تجربة قيادة رياضية ضمن قالب كهربائي متكامل.

أداء ومحرك لكزس RZ 600e F Sport Performance

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين، أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، لتوليد قوة إجمالية تبلغ 420 حصانًا، هذا الأداء يتيح للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 77 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 525 كيلومترًا.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

تعديلات خارجية تعزز الطابع الرياضي

حصلت لكزس RZ 600e F Sport Performance على مجموعة من التحديثات الخارجية التي تمنحها مظهرًا أكثر شراسة، وتشمل هذه التعديلات رفارف أعرض، وإضافات أيروديناميكية محسّنة، وعتبات جانبية معدلة، إلى جانب ديفيوزر خلفي بارز.

كما زُودت السيارة بجناح خلفي ثنائي القطعة مصنوع من ألياف الكربون، وهو عنصر يعزز الثبات عند السرعات العالية ويؤكد الطابع الرياضي للسيارة، وتعتمد هذه النسخة على حزمة الهيكل نفسها التي ظهرت سابقًا في RZ 450e F Sport المحدودة، والمستوحاة من السيارة الاختبارية RZ Sport.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

وتميّزت السيارة بجنوط قياس 21 بوصة باللون الأسود المطفي، مع نظام مكابح مطور يضم أقراصًا أكبر بقياس 20 بوصة وكاليبرات أمامية بعدد 6 مكابس، كما جرى خفض نظام التعليق بمقدار 20 ملم مقارنة بنسخة RZ 550e F Sport، لتحسين الثبات والتحكم، إلى جانب واجهة أمامية حادة التصميم ومصابيح تمنح السيارة حضورًا قويًا على الطريق.

لكزس RZ 600e F Sport Performance

مقصورة لكزس RZ 600e F Sport Performance

تقدم RZ 600e F Sport Performance مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات المتقدمة، وتشمل التجهيزات ناقل سرعات إلكتروني بتصميم دائري، ومكابح يد كهربائية، ومقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، ونظام تكييف هواء إلكتروني، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة بنمط يوك، مرتبطة بنظام التوجيه السلكي.

لكزس RZ 600e F Sport Performance لكزس RZ 600e F Sport Performance سيارة لكزس RZ 600e F Sport Performance السيارة لكزس RZ 600e F Sport Performance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

دعاء ثلث الليل الأخير

دعاء ثلث الليل الأخير للفرج والرزق.. لا تفوت ساعة الإجابة

حكم قراءة التاروت

ما حكم قراءة التاروت؟.. داعية: حرام حتى ولو كانت من باب التسلية

الدكتور إبراهيم الهدهد

عالم أزهري: القرآن الكريم حصر الفلاح والنجاة يوم القيامة في «القلب السليم»

بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد