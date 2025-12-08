قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف حقيقة طلب فرد شرطة أموالا من مواطن بسوهاج
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
التعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ضد روسيا
مصير الرأس ولغز المترو .. أسرار جديدة في حادث فتاة عين شمس | ماذا حدث؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
شاهد| لكزس LFA كونسبت الكهربائية الجديدة

لكزس LFA كونسبت الكهربائية
لكزس LFA كونسبت الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد  لكزس LFA كونسبت الكهربائية، وتنتمي LFA كونسبت لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتستمد LFA كونسبت تصميمها من شقيقتها تويوتا جي ار جي تي .

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

أبعاد لكزس LFA كونسبت الكهربائية

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

تأتى سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية بطول 4690 مم، وعرض 2040 مم، وارتفاع 1195 مم وبها قاعدة عجلات بطول 2725 مم .

محرك لكزس LFA كونسبت الكهربائية

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

تتمتع سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية بحضور بصري لافت، وبها محرك 10 سلندر توين تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لكزس LFA كونسبت الكهربائية

وتأتي LFA ضمن حملة تويوتا الأكبر Beyond Zero، التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز مستقبل التنقل المستدام.

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

تبرز سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية التعاون مع مشاريع TOYOTA GAZOO Racing والتي انتجت ايضا، GR GT وGR GT3، وذلك لان المهندسون يتشارك المعرفة والتكنولوجيا بين السيارات الثلاث، مع فلسفة تعرف باسم "شيكينين سينجو" لنقل خبرات الصانعين المخضرمين إلى الجيل الجديد من المهندسين.

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

تقف سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية على ثلاثة عناصر رئيسية منها، مركز ثقل منخفض للغاية، وخفة الوزن وصلابة الهيكل، وانسيابية التصميم لتقليل مقاومة الهواء.  

صمم هيكل سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية بالكامل من الألومنيوم، وبها وضعية قيادة تحاكي احتضان السائق للسيارة، لتعزيز الانغماس الكامل أثناء القيادة.

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

تم وضع أدوات التحكم بـ سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية في متناول اليد، مع تخطيط ذكي للأزرار والمفاتيح لتقليل التشتت، وعجلة قيادة لا تتطلب إعادة الإمساك بها عند المنعطفات الحادة.

وحافظت لكزس على ظهور بعض العناصر الميكانيكية، لتذكير السائق بأن السيارة لا تزال عالية الأداء رغم نظام الدفع الكهربائي الهادئ.

 لكزس LFA كونسبت الكهربائية

وجدير بالذكر ان سيارة لكزس LFA كونسبت الكهربائية ظهرت لأول مرة هذا العام خلال أسبوع مونتيري للسيارات ومعرض اليابان للتنقل، وتمثل LFA جسرًا بين الإرث التقليدي للسيارات الرياضية مثل LFA الأصلية و2000GT، وعالم السيارات الكهربائية المستقبلية.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

