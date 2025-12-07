قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كيا سيراتو أوتوماتيك سعرها 600 ألف جنيه

كيا سيراتو موديل 2013
كيا سيراتو موديل 2013
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا سيراتو موديل 2013

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، كيا سيراتو موديل 2013، وتنتمي سيراتو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا سيراتو موديل 2013 الخارجية

كيا سيراتو موديل 2013

تمتلك سيارة كيا سيراتو موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو موديل 2013

تستمد سيارة كيا سيراتو موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 153 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا سيراتو موديل 2013 الداخلية

كيا سيراتو موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة كيا سيراتو موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا سيراتو موديل 2013

كيا سيراتو موديل 2013

تتوافر سيارة كيا سيراتو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

