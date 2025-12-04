يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس بنز G63 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس بنز G63 موديل 2026 ، وتنتمي G63 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تأتى سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4863 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1976 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2890 مم .

محرك مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وتنتج قوة 449 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز G63 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Xenon Headlights .

مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، بلوتوث، و AM/FM Radio، و Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 بها ، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

سعر مرسيدس بنز G63 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 10 مليون و 130 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 13مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مرسيدس بنز G63 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 18 مليون و 650 ألف جنيه .