اشتر شيفروليه سبارك سعرها 200 ألف جنيه

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك موديل 2010، وتنتمي سبارك لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2010 الخارجية

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك شيفروليه سبارك موديل 2010

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010

تحصل سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 900 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2010 الداخلية

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010

زودت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه سبارك موديل 2010

سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

