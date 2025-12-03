كن أول من يشاهد سيارة مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة

تستعد مرسيدس - بنز لإعادة إحياء أحد أشهر طرازاتها وأكثرها تميزًا على الإطلاق، حيث كشفت الشركة مؤخرًا عن نموذج أولي لسيارة G-Class كابريوليه المرتقبة.

وفي خطوة تثير حماس عشاق العلامة التجارية، أكدت مرسيدس أن هذا الطراز لن يكون إنتاجًا قياسيًا، بل سيأتي في شكل "إصدار خاص" (Special Edition)، وهو إعلان يترجم مباشرة إلى توقعات بأسعار مرتفعة وتوفر محدود.

أهمية "الإصدار الخاص": مزيج من الحصرية والقدرة

لطالما كان طراز G-Class الكابريوليه رمزاً للفخامة والتميز، ويأتي الإعلان عن كونه "إصداراً خاصاً" ليؤكد استراتيجية مرسيدس التي تستهدف نخبة من المشترين الباحثين عن أقصى درجات التفرد.

تعني هذه التسمية ضمنياً أن أعداد السيارات المنتجة ستكون محدودة للغاية، ما يضمن للطراز مكانة فريدة في سوق السيارات الفاخرة، حيث يتحول من مجرد مركبة إلى قطعة جامعيين ثمينة.

وتعد الشركة بأن يجمع الإصدار القادم بين "القدرة" الأسطورية لـ G-Class على الطرق الوعرة و"الحصرية" المتوقعة من طراز مكشوف ومحدود الإصدار.

بعد فترة من التكهنات، رفعت مرسيدس الغطاء جزئيًا عن حملتها التشويقية لهذا الطراز بالكشف عن أحد النماذج الأولية.

وتؤكد الشركة أنها نشرت عدة نماذج أولية حول العالم لإخضاعها لـ "اختبارات شاقة وصارمة".

تشير هذه الخطوة إلى أن العمل الجاد بدأ للتو، حيث دخلت الحملة التشويقية لـ G-Class كابريو مرحلة متقدمة.

ومن السمات المؤكدة لهذا الطراز هو اعتماده على سقف قماشي قابل للطي (Soft Top)، ما يعيد إحياء التصميم الكلاسيكي الأنيق للنسخ السابقة المكشوفة من الفئة G.

على الرغم من أن مرحلة الاختبارات "بدأت للتو"، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الميكانيكي سيحافظ على وفائه لجذور الفئة G.

وتتوقع المصادر أن يعتمد طراز G-Class كابريوليه على "خيارات المحرك المألوفة" والموجودة حاليًا في عائلة G-Class.

يعني هذا غالبًا الاستعانة بمحركات قوية، قد تشمل محركات V8 مزدوجة التوربو، التي تضمن الأداء الهائل اللازم ليتناسب مع لقب الإصدار الخاص وقدراته الفائقة على الطرق كافة.

مع استمرار حملة الاختبارات والتشويق، تستعد مرسيدس لتقديم تحفة هندسية جديدة تجمع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة في شكل G-Class كابريوليه.

يترقب عشاق العلامة الفاخرة حول العالم الكشف الرسمي والكامل عن هذا الطراز الحصري الذي سيعيد تعريف معنى المغامرة المكشوفة.