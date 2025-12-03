قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم
جنات: لو عرضت عليّ تقديم سيرة وردة أو شادية لن أرفض رغم النقد المتوقع
رسالة عاجلة من الوطنية للانتخابات لمسؤولي اللجان بشأن الصحفيين
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كن أول من يشاهد سيارة مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تستعد مرسيدس - بنز لإعادة إحياء أحد أشهر طرازاتها وأكثرها تميزًا على الإطلاق، حيث كشفت الشركة مؤخرًا عن نموذج أولي لسيارة G-Class كابريوليه المرتقبة. 

وفي خطوة تثير حماس عشاق العلامة التجارية، أكدت مرسيدس أن هذا الطراز لن يكون إنتاجًا قياسيًا، بل سيأتي في شكل "إصدار خاص" (Special Edition)، وهو إعلان يترجم مباشرة إلى توقعات بأسعار مرتفعة وتوفر محدود.

أهمية "الإصدار الخاص": مزيج من الحصرية والقدرة

لطالما كان طراز G-Class الكابريوليه رمزاً للفخامة والتميز، ويأتي الإعلان عن كونه "إصداراً خاصاً" ليؤكد استراتيجية مرسيدس التي تستهدف نخبة من المشترين الباحثين عن أقصى درجات التفرد.

تعني هذه التسمية ضمنياً أن أعداد السيارات المنتجة ستكون محدودة للغاية، ما يضمن للطراز مكانة فريدة في سوق السيارات الفاخرة، حيث يتحول من مجرد مركبة إلى قطعة جامعيين ثمينة. 

وتعد الشركة بأن يجمع الإصدار القادم بين "القدرة" الأسطورية لـ G-Class على الطرق الوعرة و"الحصرية" المتوقعة من طراز مكشوف ومحدود الإصدار.

بعد فترة من التكهنات، رفعت مرسيدس الغطاء جزئيًا عن حملتها التشويقية لهذا الطراز بالكشف عن أحد النماذج الأولية.

وتؤكد الشركة أنها نشرت عدة نماذج أولية حول العالم لإخضاعها لـ "اختبارات شاقة وصارمة".

تشير هذه الخطوة إلى أن العمل الجاد بدأ للتو، حيث دخلت الحملة التشويقية لـ G-Class كابريو مرحلة متقدمة. 

ومن السمات المؤكدة لهذا الطراز هو اعتماده على سقف قماشي قابل للطي (Soft Top)، ما يعيد إحياء التصميم الكلاسيكي الأنيق للنسخ السابقة المكشوفة من الفئة G.

على الرغم من أن مرحلة الاختبارات "بدأت للتو"، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الميكانيكي سيحافظ على وفائه لجذور الفئة G. 

وتتوقع المصادر أن يعتمد طراز G-Class كابريوليه على "خيارات المحرك المألوفة" والموجودة حاليًا في عائلة G-Class.

يعني هذا غالبًا الاستعانة بمحركات قوية، قد تشمل محركات V8 مزدوجة التوربو، التي تضمن الأداء الهائل اللازم ليتناسب مع لقب الإصدار الخاص وقدراته الفائقة على الطرق كافة.

مع استمرار حملة الاختبارات والتشويق، تستعد مرسيدس لتقديم تحفة هندسية جديدة تجمع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة في شكل G-Class كابريوليه. 

يترقب عشاق العلامة الفاخرة حول العالم الكشف الرسمي والكامل عن هذا الطراز الحصري الذي سيعيد تعريف معنى المغامرة المكشوفة.

مرسيدس مرسيدس G class سيارات مرسيدس الجديدة سيارات فاخرة سيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

ترشيحاتنا

البنك الاهلى

البنك الأهلي المصري يدعم خدمات الزوار في "إيديكس 2025" بسيارات الصراف الآلي

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة “أونيب للتجارة”

تعاون دفاعي جديد بين مصر والإمارات.. العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع "أونيب"

وزير الصحة

وزير الصحة يستقبل السفير السويسري لتعزيز التعاون الصحي

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد