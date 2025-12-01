قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كروس أوفر 2026 في سوق السيارات المصري

سيارات كروس أوفر 2026
سيارات كروس أوفر 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان اكس تريل ، وزيكر زيكر 7X، وسكودا كاروك ، وبيجو 5008، واي ام ال اس 7  .

نيسان اكس تريل موديل 2026

تستمد سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 211 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان اكس تريل موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 79 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان اكس تريل موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 299 ألف جنيه .

زيكر 7X موديل 2026

تحصل سيارة زيكر 7X موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، وبها قوة 416 حصان، ويمكنها قطع مسافة 480 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

زيكر 7X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة زيكر 7X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 699 ألف جنيه .

سكودا كاروك موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سكودا كاروك موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سكودا كاروك موديل 2026

تباع سيارة سكودا كاروك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 150 ألف جنيه .

بيجو 5008 موديل 2026

عزم دوران سيارة بيجو 5008 موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 5008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

يمكن لسيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 ان تقوم بقطع مسافة 610 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي ام ال اس 7 موديل 2026

يصل سعر سيارة اي ام ال اس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 800 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة مستقبل صناعة السيارات نيسان اكس تريل زيكر زيكر 7X اي ام ال اس 7 بيجو 5008

