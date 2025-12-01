أبرز محطات في تاريخ BYD المتخصصة في صناعة السيارات

بدأت شركة BYD في صناعة السيارات في عام 2003، وذلك بعد أن أسسها وانج تشوانفو كشركة لتصنيع البطاريات في عام 1995، ودخلت BYD عالم السيارات بالاستحواذ على شركة Qinchuan Automobile ثم أطلقت أول سيارة لها وهي F3 في عام 2003 .

محطات في تاريخ BYD المتخصصة في صناعة السيارات

ومن ثم توسعت BYD بسرعة وأصبحت أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية القابلة للشحن في العالم، وتتركز حاليًا على إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة بالكامل، معتمدة على خبرتها في مجال البطاريات الذي يشكل جزء أساسي من استراتيجيتها.

صناعة BYD للبطاريات

تأسست شركة BYD في فبراير عام 1995 على يد الكيميائي الصيني وانج تشوانفو، وركزت في البداية على تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن وكان منها، بطاريات النيكل والكادميوم والليثيوم أيون، وسرعان ما أصبحت الشركة مورد رئيسي لشركات التكنولوجيا العالمية منها، موتورولا ونوكيا.

دخول BYD عالم السيارات

استحوذت BYD في يناير من عام 2003، واتخذت خطوة محورية بالاستحواذ على شركة "شيآن تشينشوان للسيارات"، وهي شركة حكومية صغيرة لتصنيع السيارات، وكان الهدف من هذه الخطوة هو الجمع بين خبرة BYD في تكنولوجيا البطاريات ورؤيتها لتطوير سيارات كهربائية تعمل بهذه البطاريات.

إطلاق أول سيارة تعمل بالبنزين

طرحت BYD أول سيارة لها في عام 2005 تعمل بالبنزين من طراز F3، الذي يعمل بمحرك احتراق داخلي تقليدي، ولاقت هذه السيارة المدمجة نجاح كبير في السوق الصينية بسبب سعرها المعقول.

أول سيارة هجينة قابلة للشحن (PHEV) من BYD

أطلقت شركة BYD طراز F3DM، لتصبح أول شركة في العالم تنتج سيارة هجينة قابلة للشحن (plug-in hybrid) بكميات كبيرة، وفي العام نفسه استحوذ المستثمر الشهير وارن بافيت على حصة كبيرة في BYD، مما سلط الضوء عليها عالميًا.

أول سيارة كهربائية بالكامل (BEV) من BYD

قدمت BYD أول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2009 ، وهي طراز e6، والذي استخدم بشكل أساسي كسيارة أجرة (تاكسي) في البداية.

شراكة مع مرسيدس بنز مع BYD

عقدت BYD شراكة مع دايملر إيه جي (الشركة الأم لمرسيدس-بنز) في عام 2010 لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج سيارات كهربائية فاخرة تحت علامة تجارية جديدة هي "دينزا" (Denza).