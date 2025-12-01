قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي كريتا كروس أوفر بـ 700 ألف جنيه

هيونداي كريتا موديل 2016
هيونداي كريتا موديل 2016
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي كريتا موديل 2016

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي كريتا موديل 2016، وتنتمي كريتا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات هيونداي كريتا موديل 2016 الخارجية

هيونداي كريتا موديل 2016

تظهر سيارة هيونداي كريتا موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وتم تثبيت جرائد أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك هيونداي كريتا موديل 2016

هيونداي كريتا موديل 2016

تستمد سيارة هيونداي كريتا موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي كريتا موديل 2016 الداخلية

هيونداي كريتا موديل 2016

تأتى سيارة هيونداي كريتا موديل 2016 من الداخل بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، وبها كونسول وسطي، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل .

سعر هيونداي كريتا موديل 2016

هيونداي كريتا موديل 2016

تتوافر سيارة هيونداي كريتا موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

