تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار جيلي ستار راي 2025 في السعودية

جيلي ستار راي 2025
جيلي ستار راي 2025
صبري طلبه

تواصل جيلي تعزيز موقعها في السوق السعودي عبر تقديم ستار راي 2025، والتي تعد من ابرز سيارات العلامة الصينية في فئة الكروس أوفر ذات الطابع العصري، ويجمع الطراز بين تصميم عصري لافت وتكنولوجيا داخلية متقدمة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات المساعدة.

محرك جيلي ستار راي 2025

تعتمد جيلي ستار راي 2025 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة 172 حصان وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض بسبع سرعات، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 17.3 كيلومتر لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 51 لتراً لتوفير مدى قيادة أكبر.

جيلي ستار راي 2025

تصميم وتجهيزات جيلي ستار راي 2025

يبلغ طول السيارة نحو 4510 ملم، وعرض 1865 ملم، و1650 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2701 ملم، كما يتميز الطراز بجنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة تمنح السيارة طابعاً رياضيًا، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية ليد، وفتحة سقف بانورامية.

تأتي المقصورة مزودة بكسوة جلدية عالية الجودة للمقاعد، مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل الكهربائي وذاكرة مخصصة لوضعية السائق، وتدعم المقاعد الأمامية أيضاً تقنية التبريد، ما يعزز من الراحة خصوصاً في الأجواء الحارة، وتحتوي ستار راي على شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة، مع نظام صوتي Harman Infinity يتكون من 8 سماعات.

جيلي ستار راي 2025

تركز جيلي ستار راي 2025 على توفير مستوى متقدم من السلامة، إذ تشمل تجهيزاتها نظام الثبات الإلكتروني، والمساعدة على صعود المرتفعات، ومثبت سرعة متكيف، إضافة إلى أنظمة تتبع المسار والحفاظ عليه.

كما تم تزويد السيارة بنظام كشف النقطة العمياء، وتحذير الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب التحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد النزول على المنحدرات، وتتوفر كاميرا رؤية محيط لرؤية المركبة بالكامل، ومستشعرات حركة.

جيلي ستار راي 2025

سعر جيلي ستار راي 2025 في السوق السعودي

تُطرح جيلي ستار راي 2025 في السعودية بفئة GF بسعر يصل إلى 101,835 ريال.

