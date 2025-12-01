رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع التربية والتعليم |سجل الآن

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 .. ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

البريد الإلكتروني الموحّد للطلاب

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .

ونبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 الالكترونية

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026