رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع التربية والتعليم |سجل الآن

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 .. ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login
البريد الإلكتروني الموحّد للطلاب
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتمكن الطالب من استخدام رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب https://office365.emis.gov.eg/ .
ونبّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 الالكترونية
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
خطوات تحرير استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع الوزارة لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
- يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
- يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
- ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
- ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
- ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”