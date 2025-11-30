قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
أخبار البلد

قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اسناد تدريس وحدة الجدارات البيئية المقررة على طلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) إلى المعلمين الذين يرشحهم مدير المدرسة على أن يكون ذلك استكمالاً لنصابهم القانوني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر الدراسة بـ وحدة الجدارات البيئية للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تدرس وحدة الجدارات البيئية  كنشاط كما ورد بالخطة الدراسية للصف الأول بجميع النوعيات ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) ، على أن يتم الاحتفاظ بالأدلة في ملف الإنجاز ضمن الوحدات للبرامج ولا يتم رصدها بشيت التقييم
 

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس التعليم الفني ، يأتي في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى على تطوير ورفع كفاءات طلاب التعليم الفني وتنمية مهاراتهم الفنية والحياتية من خلال مراعاة ممارسة الأنشطة التنموية للمشروعات الإنتاجية التي تحافظ على التكوين الطبيعي للبيئة من الأنشطة السلبية، وتعظيم دور المحافظة على البيئة والنظام البيئي. 

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس دمياط

وعلى جانب آخر ،  أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة مفاجئة، لعدد من مدارس محافظة دمياط، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الجولة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة "روضة عمر الشاذلى الابتدائية" بالزعاترة التابعة لإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم ٦٥٧ طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير خلال تفقده للفصول الدراسية على التأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجها بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة، ومتابعة مستوى المدرسة بعد أسبوعين.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني

