قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اسناد تدريس وحدة الجدارات البيئية المقررة على طلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) إلى المعلمين الذين يرشحهم مدير المدرسة على أن يكون ذلك استكمالاً لنصابهم القانوني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر الدراسة بـ وحدة الجدارات البيئية للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تدرس وحدة الجدارات البيئية كنشاط كما ورد بالخطة الدراسية للصف الأول بجميع النوعيات ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) ، على أن يتم الاحتفاظ بالأدلة في ملف الإنجاز ضمن الوحدات للبرامج ولا يتم رصدها بشيت التقييم



وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس التعليم الفني ، يأتي في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى على تطوير ورفع كفاءات طلاب التعليم الفني وتنمية مهاراتهم الفنية والحياتية من خلال مراعاة ممارسة الأنشطة التنموية للمشروعات الإنتاجية التي تحافظ على التكوين الطبيعي للبيئة من الأنشطة السلبية، وتعظيم دور المحافظة على البيئة والنظام البيئي.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس دمياط

وعلى جانب آخر ، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة مفاجئة، لعدد من مدارس محافظة دمياط، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الجولة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة "روضة عمر الشاذلى الابتدائية" بالزعاترة التابعة لإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم ٦٥٧ طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير خلال تفقده للفصول الدراسية على التأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجها بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة، ومتابعة مستوى المدرسة بعد أسبوعين.