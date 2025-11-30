الجيش الأمريكي: دمرنا 15 موقع لمخابئ أسلحة تنظيم داعش في سوريا

ذكرت القاهرة الإخبارية، أن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير 15 موقعا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم داعش الأرهابي في جنوب سوريا.

وأجرى قائد المنطقة الشمالية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقييما أمنيا في مرتفعات الجولان السوري المحتل؛ عقب الاشتباكات جنوبي سوريا.

وقال قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال: نحن في حالة تأهب على جبهتي لبنان وسوريا.

من جهة أخرى، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.