مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي

أكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي.



شرائح المجتمع الضريبي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم.

وأكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الحزمة الثانية تساعد الممولين والشركات على النمو ودعم قدراتهم التنافسية.

حزمة التسهيلات الضريبية

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام، موضحا أن مصر وجهة استثمارية محلية وخارجية لتنفيذ مشروعات مختلفة.

ولفت محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، إلى تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية تسهم في تعزيز الثقة بالمستثمرين.

وأردف أن الهدف من هذه التسهيلات هو بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، موضحًا أن الهدف طمأنة المجتمع المصري بأن فتح ملف ضريبي لا يعني وقوعك في الفخ.