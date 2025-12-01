حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة

يهتم عدد كبير من الناس بأحكام الصلاة الفقهية في هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما أنها صلاح الصلاة هو مفتاح صلاح باقي الأعمال، وفسادها يعني فساد كل شيء، لذا يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة حكم نسيان ركعة في الصلاة وهل يجوز سجود السهو أم تعاد الصلاة كاملة من جديد.

حكم نسيان ركعة في الصلاة

من جانبه، كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان ركعة في الصلاة وهل يعيد صلاة الفرض كاملا أم الركعة فقط.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المصلي إذا تذكّر المصلي أنه نسي ركعة قبل قيامه من مصلاه مباشرة وبعد السلام مثل أن يسلّم من العشاء ثم ينتبه أنه صلى ثلاث ركعات فقط، ففي هذه الحالة يقوم ويصلي ركعة واحدة تامة ثم يقرأ فيها ويركع ويسجد ثم يسجد للسهو في نهاية الركعة.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المصلي في هذه الحالة هنا أنهى صلاته لكنها ما زالت قريبة، والنقص في الركعات يمكن تداركه.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أما إذا انشغل بعد الصلاة فترة طويلة كأن يأكل أو يجلس مع الناس أو يذهب لقضاء شغل، ثم بعد وقت تذكّر بيقين أنه نسي ركعة من الصلاة، فإن الحكم هنا يختلف، لأن المدة طالت وانتهى وقت الاتصال بالصلاة، وفي هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة من أولها".

أحكام سجود السهو عند الأئمة الأربعة

رأى الإمام أبي حنيفة أن سجود السهو الأَوْلَى فعله بعد السلام مطلقًا في الزيادة والنقصان، واشترطوا النية له، حيث اعتبروه صلاة لابد فيها من تحقُّق النية، وقياسا على اشتراط النية في سجودالشكر، وسجود التلاوة.

بينما رأى الإمام مالك أنه إذا كان السهو لنقص فالأَولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، أما فيما يتعلق بالنية، فلا حاجة لها إن كان سجود السهو قبل السلام، حيث تكفي نية الصلاة باعتباره جزءًا منها، إما إن كان بعد الصلاة فلابد من النية، لأنه خرج عن الصلاة.

وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعل سجود السهو قبل السلاموبعد التشهُّد مهما اختلف سببهفي الزيادة والنقصان، وتلزم نية له، لكلٍّ من الإمام والمنفرد على حد سواء، أما المأموم فلا يحتاج إلى النية، اكتفاءً بنية إمامه، ومحل النية هو القلب.

ورأى الحنابلة: قالوا بأن سجود السهو يكون قبل السلام من الصلاة مطلقًا، وفي جميع الحالات باستثناء حالَتين، الأولى: نقص ركعةٍ، أو أكثر من الصلاة، فإن نقصت عدد الركعات، فإنّ المُصلي يأتي بالنقص، ثمّ يسجد للسَّهو بعد السلام، والثانية: الشك في شيءٍ من أعمال الصلاة، فالمُصلّي حينها يبني صلاته على غلبة ظنه، ويُتمّ الصلاة بناءً عليها، ثم يسجد للسَّهو بعد السلام، واشترط الحنابلة التشهُّد بعد سجود السَّهو وقبل السلام منه إن كان بعد الصلاة، وقال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: «وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه.. وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم».

خلاصة مبحث سجود السهو

إن سجود السهو سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.

لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. إنه مشروع.

أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.