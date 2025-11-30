النقل تناشد المواطنين دعم حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات المرورية السلبية

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في دعم الحملة الإعلامية التي أطلقتها تحت شعار "سلامتك تهمنا"، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات المرورية السلبية على الطرق المصرية ووسائل النقل والمواصلات العامة، لما تسببه من تعريض حياة المواطنين للخطر وإزهاق الأرواح.

وأكدت الوزارة أن هذه السلوكيات تشمل عبور المشاة بطرق غير آمنة، وإهمال ارتداء حزام الأمان، وعدم إجراء الفحص الدوري للمركبات، وعدم التأكد من سلامة الفرامل والإطارات، إضافة إلى عدم الالتزام بالحارات المرورية والمسافات الآمنة بين السيارات، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ورمي المخلفات على الطرق، وزيادة الحمولات، والسير بسرعات زائدة أو عكس الاتجاه أو تحت تأثير المخدرات.

وأوضحت وزارة النقل أن الالتزام بالإرشادات المرورية لا يسهم فقط في تجنب المخالفات والمسائلة القانونية، بل يساهم بالأساس في الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم على الطرق.