«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السادة المواطنين بالمشاركة في جهود التوعية ضمن حملة "سلامتك تهمنا"، للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وما تسببه من أضرار للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات السكة الحديد، فضلًا عن تعريض حياتهم للخطر.

وتأتي هذه المناشدة في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ الحملة الهادفة إلى الحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على حركة القطارات، ومن بينها: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء خلال سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان. وتشمل السلوكيات الخطرة كذلك الركوب في أماكن غير مخصصة، مثل التسطيح أعلى القطارات أو بين فواصل العربات، إلى جانب قذف الأطفال للقطارات بالحجارة، وهي أفعال تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات مباشرة بين الركاب والسائقين وتعطل حركة التشغيل.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على سلامة المرفق واستمرار تحسين الخدمة يبدأ بوعي المواطنين، داعية الجميع إلى دعم جهود التوعية والالتزام بالسلوك الآمن حفاظًا على الأرواح والممتلكات.