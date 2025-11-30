قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
أخبار البلد

«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية

السلوكيات السلبية
السلوكيات السلبية
حمادة خطاب

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السادة المواطنين بالمشاركة في جهود التوعية ضمن حملة "سلامتك تهمنا"، للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وما تسببه من أضرار للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات السكة الحديد، فضلًا عن تعريض حياتهم للخطر.

وتأتي هذه المناشدة في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ الحملة الهادفة إلى الحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على حركة القطارات، ومن بينها: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء خلال سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان. وتشمل السلوكيات الخطرة كذلك الركوب في أماكن غير مخصصة، مثل التسطيح أعلى القطارات أو بين فواصل العربات، إلى جانب قذف الأطفال للقطارات بالحجارة، وهي أفعال تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات مباشرة بين الركاب والسائقين وتعطل حركة التشغيل.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على سلامة المرفق واستمرار تحسين الخدمة يبدأ بوعي المواطنين، داعية الجميع إلى دعم جهود التوعية والالتزام بالسلوك الآمن حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

النقل السكة الحديد القطارات

