سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد

صبري طلبه

تسجل مجموعة فولكس فاجن نقطة تحول في استراتيجيتها الخاصة بالمركبات الوعرة؛ وذلك بالكشف عن النسخ الإنتاجية لمركبة سكاوت Scout الكهربائية المرتقبة، والتي تأتي بتصميم رياضي، وآخر ينتمي إلى عائلة الـ"بيك أب".

تصميم عصري وشراكة ريفان 

يستند العمود الفقري التقني لمركبة سكاوت إلى شراكة استراتيجية محكمة مع ريفيان (Rivian) الأمريكية المتخصصة في المركبات الكهربائية، وتستعير سكاوت منصتها الكهربائية الأساسية من هندسة ريفيان المتطورة، لمركبة موجهة للتضاريس الوعرة.

وتتولى فولكس فاجن- عبر مهندسي سكاوت- مسؤولية تطوير الهيكل العلوي والتركيز على متطلبات التحمل والمتانة التي تشتهر بها العلامة، أما بالنسبة لقلب المنظومة، فسيتم تزويد المركبة بحزم بطاريات عالية الأداء من إنتاج PowerCo، الذراع المخصص للبطاريات في مجموعة فولكس واجن، لضمان أعلى مستويات التكامل والأداء لهذه السيارة الكهربائية.

جاءت السيارة الرياضية بمقدمة تتسم بالشراسة مع الجانب العصري، حيث ظهرت المقدمة بمصابيح LED حادة الشكل، بالإضافة إلى مصابيح ضباب في مقدمة الصادم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مع مفهوم رباعي الأبواب، وجنوط رياضية مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، وإطلالة أخرى لطراز يحمل مفهوم الـ"بيك أب".

وظهرت السيارة بمقصورة عصرية تضم شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالإضافة إلى لمسات خشبية، ونظام ترفيهي صوتي، مع عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، وأماكن للتخزين، ومقاعد جلدية مهواة مع خصائص التحكم في اختيار وضع الجلوس.

وستنطلق السيارات الجديدة بعدد من عناصر السلامة والأمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني، ورصد النقاط العمياء، إضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، ومستشعرات حركة، وكاميرات للمتابعة.

التوقعات السعرية وتحدي سقف الـ 60 ألف دولار

تستهدف سكاوت جعل النسخة الأساسية متاحة بسعر يقل عن 60 ألف دولار أمريكي، ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن تحديد الرقم النهائي بشكل دقيق سيتم في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق.

فولكس فاجن سكاوت سيارات سكاوت سيارات رياضية سيارات بيك أب

