بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد

تسجل مجموعة فولكس فاجن نقطة تحول في استراتيجيتها الخاصة بالمركبات الوعرة؛ وذلك بالكشف عن النسخ الإنتاجية لمركبة سكاوت Scout الكهربائية المرتقبة، والتي تأتي بتصميم رياضي، وآخر ينتمي إلى عائلة الـ"بيك أب".

تصميم عصري وشراكة ريفان

يستند العمود الفقري التقني لمركبة سكاوت إلى شراكة استراتيجية محكمة مع ريفيان (Rivian) الأمريكية المتخصصة في المركبات الكهربائية، وتستعير سكاوت منصتها الكهربائية الأساسية من هندسة ريفيان المتطورة، لمركبة موجهة للتضاريس الوعرة.

سكاوت Scout الكهربائية

وتتولى فولكس فاجن- عبر مهندسي سكاوت- مسؤولية تطوير الهيكل العلوي والتركيز على متطلبات التحمل والمتانة التي تشتهر بها العلامة، أما بالنسبة لقلب المنظومة، فسيتم تزويد المركبة بحزم بطاريات عالية الأداء من إنتاج PowerCo، الذراع المخصص للبطاريات في مجموعة فولكس واجن، لضمان أعلى مستويات التكامل والأداء لهذه السيارة الكهربائية.

سكاوت Scout الكهربائية

جاءت السيارة الرياضية بمقدمة تتسم بالشراسة مع الجانب العصري، حيث ظهرت المقدمة بمصابيح LED حادة الشكل، بالإضافة إلى مصابيح ضباب في مقدمة الصادم، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مع مفهوم رباعي الأبواب، وجنوط رياضية مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، وإطلالة أخرى لطراز يحمل مفهوم الـ"بيك أب".

سكاوت Scout الكهربائية

وظهرت السيارة بمقصورة عصرية تضم شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، بالإضافة إلى لمسات خشبية، ونظام ترفيهي صوتي، مع عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، وأماكن للتخزين، ومقاعد جلدية مهواة مع خصائص التحكم في اختيار وضع الجلوس.

سكاوت Scout الكهربائية

وستنطلق السيارات الجديدة بعدد من عناصر السلامة والأمان، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني، ورصد النقاط العمياء، إضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، ومستشعرات حركة، وكاميرات للمتابعة.

سكاوت Scout الكهربائية

التوقعات السعرية وتحدي سقف الـ 60 ألف دولار

تستهدف سكاوت جعل النسخة الأساسية متاحة بسعر يقل عن 60 ألف دولار أمريكي، ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن تحديد الرقم النهائي بشكل دقيق سيتم في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق.