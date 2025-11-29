قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
اليوم.. محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
صلة دائمة بالله .. 10 أمور تعينك على أداء الصلاة فى مواعيدها
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلي سعر دولار اليوم السبت 29-11-2025
طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب
بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة | صور
بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني Revuelto تحصل على أقوى تعديل من ZACOE| صور

لامبورجيني Revuelto المعدلة
لامبورجيني Revuelto المعدلة
صبري طلبه

كشفت زاكو Zacoe التايوانية، المتخصصة في هندسة وتعديل السيارات الفارهة، عن برنامج تطوير شامل لسيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة.

لم يكن الهدف مجرد تعديل، بل خلق تحفة فنية ديناميكية تعيد تعريف الحضور البصري للسيارة الإيطالية، حيث تم تكييف Revuelto لتكتسب مظهراً يوحي بمركبة فائقة الأداء مستوحاة من عالم الأبطال الخارقين.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

تصميم لامبورجيني بعد ترقيات Zacoe

تأتي السيارة بحزمة الهيكل الأسود المتكاملة،  حيث يرتكز جوهر هذا التعديل على تكسية السيارة بطقم هيكل Body Kit جديد بالكامل يغلف ايقونة لامبورجيني، بظل أسود مما يمنحها هالة من الغموض والقوة المطلقة.

تتألف هذه الحزمة من مكونات مصممة بعناية فائقة لتعزيز الديناميكية الهوائية للسيارة، تشمل التحسينات واجهة أمامية جديدة مزودة بـ"شفة" سفلية ثلاثية الأجزاء تساهم في تثبيت المقدمة، بالإضافة إلى عناصر جديدة تم تركيبها على الرفارف الجانبية والخلفية.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

وقدمت تفاصيل دقيقة على الرفارف الأمامية، هذا المزيج من الإضافات لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل يعمل على توجيه تيار الهواء بفعالية لزيادة الارتكازية Downforce إلى جانب باقة من اللمسات العصري التي تجمع مع المظهر الحاد أيضًا.

محرك وأداء لامبورجيني Revuelto

تعتمد السيارة على محركها الـ V12 بسعة 6.5 لتر، معززاً بنظام هجين متطور، ليولد قوة مجمعة تبلغ 1000 حصان، وبفضل هذا الإعداد، تستطيع السيارة المحافظة على أرقام أدائها المذهلة، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.5 ثانية فقط.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كيلومتراً في الساعة، مؤكدة على أن التعديل البصري لم يأتِ على حساب الأداء الفائق، وأن سمات حلبات السباق وتفاصيل التميز تضمنت عملية التطوير تجهيزات مستعارة مباشرة من عالم السباقات لرفع كفاءة السيارة الوظيفية، والتي تشتهر بالأداء الخارق.

زاكو ترقيات Zacoe لامبورجيني لامبورجيني Revuelto لامبورجيني Revuelto المعدلة

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

قبض

أحرار في تونس: أحكام قضايا “التآمر على أمن الدولة” متوقعة

ارشيفية

الصياد: رصدنا محاولات مدفوعة لتصدر الترند تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

محمود حميدة

محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة.. فيديو

بالصور

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

