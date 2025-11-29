لامبورجيني Revuelto تحصل على أقوى تعديل من ZACOE| صور

كشفت زاكو Zacoe التايوانية، المتخصصة في هندسة وتعديل السيارات الفارهة، عن برنامج تطوير شامل لسيارة لامبورجيني Revuelto الخارقة.

لم يكن الهدف مجرد تعديل، بل خلق تحفة فنية ديناميكية تعيد تعريف الحضور البصري للسيارة الإيطالية، حيث تم تكييف Revuelto لتكتسب مظهراً يوحي بمركبة فائقة الأداء مستوحاة من عالم الأبطال الخارقين.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

تصميم لامبورجيني بعد ترقيات Zacoe

تأتي السيارة بحزمة الهيكل الأسود المتكاملة، حيث يرتكز جوهر هذا التعديل على تكسية السيارة بطقم هيكل Body Kit جديد بالكامل يغلف ايقونة لامبورجيني، بظل أسود مما يمنحها هالة من الغموض والقوة المطلقة.

تتألف هذه الحزمة من مكونات مصممة بعناية فائقة لتعزيز الديناميكية الهوائية للسيارة، تشمل التحسينات واجهة أمامية جديدة مزودة بـ"شفة" سفلية ثلاثية الأجزاء تساهم في تثبيت المقدمة، بالإضافة إلى عناصر جديدة تم تركيبها على الرفارف الجانبية والخلفية.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

وقدمت تفاصيل دقيقة على الرفارف الأمامية، هذا المزيج من الإضافات لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل يعمل على توجيه تيار الهواء بفعالية لزيادة الارتكازية Downforce إلى جانب باقة من اللمسات العصري التي تجمع مع المظهر الحاد أيضًا.

محرك وأداء لامبورجيني Revuelto

تعتمد السيارة على محركها الـ V12 بسعة 6.5 لتر، معززاً بنظام هجين متطور، ليولد قوة مجمعة تبلغ 1000 حصان، وبفضل هذا الإعداد، تستطيع السيارة المحافظة على أرقام أدائها المذهلة، حيث تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.5 ثانية فقط.

لامبورجيني Revuelto المعدلة

وتصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 350 كيلومتراً في الساعة، مؤكدة على أن التعديل البصري لم يأتِ على حساب الأداء الفائق، وأن سمات حلبات السباق وتفاصيل التميز تضمنت عملية التطوير تجهيزات مستعارة مباشرة من عالم السباقات لرفع كفاءة السيارة الوظيفية، والتي تشتهر بالأداء الخارق.