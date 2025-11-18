قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 7 فلسطينيين من مخيم الجلزون وبيت لحم
بالصور

قابلة للشحن.. نيسان تكشف عن روج الهجينة بالقابس 2026

نيسان روج
نيسان روج
عزة عاطف

في مفاجأة غير متوقعة لعشاق نيسان في الولايات المتحدة الأمريكية، تستعد الشركة للكشف العالمي عن نيسان Rogue Plug-In هايبرد 2026 خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس، لكن وراء هذا الإطلاق قصة مثيرة: السيارة ليست تطويرًا جديدًا من نيسان، بل هي في جوهرها ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV بهوية نيسان وتصميم أمامي مختلف فقط.

تمثل هذه الخطوة أول دخول لـ نيسان إلى فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن PHEV في أمريكا، لكن عبر شريك تحالفها القديم وليس عبر تطوير داخلي كامل.

شراكة التحالف تعيد صناعة السيارة بوجه جديد

عودة روج الهجينة ليست مشروعًا مستقلاً لنيسان، بل إعادة تقديم لسيارة ميتسوبيشي لملء فجوة في تشكيلة الشركة الأمريكية قبل وصول الجيل الجديد من روج في 2026.

استبدل التصميم الخارجي فقط بالشبك الأمامي الخاص بـ نيسان وبعض اللمسات البسيطة، بينما بقيت الخطوط الجانبية والخلفية وحتى التصميم الداخلي مطابقة لأوتلاندر بنسبة شبه كاملة.

منظومة قوة مستعارة بالكامل من ميتسوبيشي

تعتمد Rogue Plug-In Hybrid الجديدة على نفس منظومة الحركة الموجودة في Mitsubishi Outlander PHEV دون أي تغييرات في الأرقام أو المكونات، وتشمل:

  • محرك بنزين 2.4 لتر يعمل كمساعد للنظام الهجين
  • محركين كهربائيين (أمامي وخلفي) بنظام دفع رباعي كهربائي
  • قوة إجمالية: 248 حصانًا
  • عزم دوران: 450 نيوتن متر
  • بطارية ليثيوم 20 كيلووات ساعة

هذه الأرقام مطابقة تمامًا لميتسوبيشي، ما يجعل السيارة نسخة منسوخة بالكامل بمظهر نيسان فقط.

تقدم السيارة مدى كهربائيًا يصل إلى 38 ميلًا (61 كم) بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، وتشحن البطارية بالكامل خلال حوالي 7.5 ساعات باستخدام شاحن منزلي.

أما عند دمج البنزين والكهرباء، فيصل المدى الكلي إلى 676 كيلومترًا، وهو رقم مطابق أيضًا لنظيرتها من ميتسوبيشي.

تؤكد نيسان أنها تعمل على جيل جديد كليًا من Rogue سيتم إطلاقه خلال السنة المالية 2026، وسيكون أول سيارة في أمريكا تعتمد تقنية e-Power، حيث يعمل محرك البنزين كمولد كهرباء فقط دون دفع العجلات مباشرة.

لكن إنشاء نسخة PHEV يتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة، لذلك لجأت الشركة إلى شريكتها في التحالف لتقديم حل سريع قائم على Outlander PHEV ريثما تصبح تقنية e-Power جاهزة للسوق الأمريكية.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل مؤكدة. تشير توقعات السوق إلى سيناريوهين:

إما أن تبني نيسان الجيل القادم من روج بنفسها وبمنصاتها الخاصة

أو تكرر التعاون مع ميتسوبيشي في الجيل المقبل أيضًا

القرار مرهون بحجم الطلب في السوق الأميركية على السيارات الهجينة القابلة للشحن.

لم تعلن نيسان رسميًا عن سعر السيارة، لكن المؤشرات الأولى تشير إلى أنها ستكون قريبة جدًا من سعر ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV التي تبدأ من 42,675 دولارًا

(نحو 160 ألف ريال سعودي).

ومن المتوقع إعلان السعر النهائي بالتزامن مع عرض السيارة في معرض لوس أنجلوس، على أن تصل إلى الوكلاء في بداية العام المقبل.

سيارة Nissan Rogue Plug-In Hybrid ليست تطويرًا جديدًا من نيسان بقدر ما هي حل سريع لسد فجوة في السوق إلى حين إطلاق الجيل الجديد من روج.

نيسان rouge ميتسوبيشي أوتلاندر سيارات نيسان أسعار نيسان روج سيارات

