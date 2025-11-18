سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي

كشف وائل سامي، الناقد الرياضي، عن سر غضب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وتصريحاته القوية بعد مباراة مصر وكاب فيردي التي أقيمت مساء الاثنين بدورة العين الودية.



وأوضح وائل سامي، خلال برنامج، صباح البلد المذاع على قناة صىدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، إن حسام حسن تعرض لانتقادات عنيفة وسخرية، رغم ما قدمه مع الفراعنة.

وطالب سامي بعدم نسيان ما قدمه حسام حسن وشقيقه إبراهيم، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، مشددا إن الجهاز الفني للمنتخب المصري، تعرض لانتقادات لاذعة طيلة الفترة الأخيرة.



ودافع الناقد الرياضي، عن حسام حسن، موضحا إن التصريحات التي صدرت منه رغم حدتها لكنه لم يهاجم خلالها أحدا بعينه، مطالبا المدير الفني للفراعنة بعدم الرد على منتقديه والتركيز في عمله مع اقتراب بطولة كأس أمم إفريقيا من الإنطلاق.

وتابع :" الجميع في مصر يدعم المنتخب الوطني، سواء وزارة الرياضة أو الجماهير، وعلى المستوى الشخصي، فأنا لست قلقا على المنتخب ، الذي يضم كوكبة مميزة من اللاعبين".

وأردف:" قد تكون بطولة أفريقيا المقبلة هى الأخيرة لعدد من اللاعبين مثل محمد صلاح والشناوي، وأنا متفائل بأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه بالبطولة".

