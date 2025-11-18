قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات

الطفل ياسين
ساندي رضا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور اليوم، الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور”، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه في الوقائع المنسوبة إليه خلال التحقيقات.

ووصل الطفل “ياسين. م”، قبل قليل، رفقة والدته، إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، المنعقد بها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، يرتدي قناع سبايدر مان، وذلك لمتابعة جلسة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور”.

وحضر الطفل إلى قاعة المحكمة تحت رعاية أسرته، لمتابعة مجريات الجلسة التي تستكمل نظر محاكمة المتهم “صبري. ك”، 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، والمتهم بهتك عرضه داخل المدرسة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

وتشهد المحكمة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر لتأمين انعقاد الجلسة التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الرأي العام، نظرًا لما أثارته الواقعة من غضب واسع بين الأهالي.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على المتهم، قبل أن يتم استئناف الحكم، حيث تنظر المحكمة اليوم سادس جلسة استئناف في القضية، والمؤجلة من يوم 24 سبتمبر لجلسة اليوم للمرافعة.

محكمة جنايات مستأنف دمنهور ياسين محكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

