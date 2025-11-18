مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية بنظام البيع وإعادة الاستئجار (Sale-and-Leaseback) مع شركة (Macquarie AirFinance)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تأجير الطائرات، وذلك لطائرتين جديدتين من طراز أيرباص A350-900.

يأتي ذلك في إطار تعاقد مصر للطيران على شراء (16) طائرة من طراز A350-900 والتي تم الإعلان عنها سابقا على أن يتم استلام تلك الطائرات بدءًا من عام 2025، وفي ضوء ذلك

وقد جرى التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، حيث وقّعها كلٌّ من الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإيمون باين، الرئيس التنفيذي لشركة Macquarie، في خطوة هامة تعزّز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ومن المقرر تسليم الطائرتين من طراز A350-900 وضمّهما إلى أسطول مصر للطيران في عام 2026. وتوفّر هذه الصفقة حلًّا تمويليًا مرنًا وفعالًا من حيث رأس المال، وهو عنصر أساسي لدعم برنامج تحديث الأسطول الطموح للشركة ومواكبة التوسع الكبير في شبكة وجهاتها طويلة المدى.

وأكد الطيار أحمد عادل أهمية هذه الشراكة قائلًا: "تُعد الشراكة مع Macquarie من خلال هيكل البيع وإعادة الاستئجار والتي تعدً خطوة هامه للحفاظ على استراتيجية الشركة لتجديد الأسطول". مضيفا " إن الطائرة A350-900 ستلعب دورًا محوريًا في دعم خطط التوسع من خلال توفير مستوى عالي من الراحة والخبرة لركاب مصر للطيران، إلى جانب تحقيق الكفاءة التشغيلية اللازمة للنمو المستدام، وبفضل هذا الحل التمويلي المرن، يمكننا تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مع الحد من النفقات الرأسمالية."

ومن جانبه، صرّح إيمون باين، الرئيس التنفيذي Macquarie، قائلًا:

"تعزّز هذه الاتفاقية بشكل كبير وجودنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وتبني على علاقتنا الناجحة مع مصر للطيران، إن الأداء الاستثنائي لطائرة A350، إلى جانب قوتها في السوق، يجعل منها أصلًا عالي القيمة وإضافة ممتازة."

ويذكر أن طائرة أيرباص A350 من الطائرات عريضة البدن، وتُعتبر A350 واحدة من أكثر الطائرات تطورًا وكفاءة وسيولة في السوق اليوم، ما يجعلها الخيار الأمثل لتمكين مصر للطيران من ربط مصر بوجهات عالمية جديدة عبر القارات بكفاءة عالية وجاذبية كبيرة للركاب.