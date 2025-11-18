السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

تعرّض الفنان فادي خفاجة، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث سير نتج عنه تهشّم الجزء الأمامي من سيارته بشكل كبير، وذلك وفق الصورة التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، والتي أظهرت حجم التلفيات الواضحة بالمركبة.

تعليق فادي خفاجة على الحادثة

وقام خفاجة بالتعليق على صورة سيارته المتضررة قائلًا: “الحمدلله”.

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.

وانهالت التعليقات على صورة سيارة فادي خفاجة بعد الحادث، حيث كتب المتابعون: “حمدالله على سلامتك”، “ربنا يعوضك”، “سلامتك يا فادي”، “فداك”، معبرين عن دعمهم له وتمنياتهم له بالسلامة.