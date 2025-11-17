اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

في خطوة تعكس تهدئة للتوتر، قدّمت الإعلامية مروة صبري اعتذارًا رسميًا للفنانة دينا الشربيني، عقب التصريحات التي هاجمتها بها مؤخّرًا، على خلفية انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.





ونشرت صبري مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام” أكدت فيه أن “الصلح خير”، مضيفة أنها أخطأت، وأن الاعتذار واجب عندما يخطئ الإنسان.





وأوضحت أنها لم تتعمّد الإساءة، لكنها تحترم ردود فعل الجمهور والمقرّبين، مؤكدة تقديرها ومحبتها للفنانة دينا الشربيني.





وشدّدت على أن الشجاعة الأدبية تقتضي الاعتذار عن أي إساءة غير مقصودة، مؤكدة أنها من معجبي الشربيني ومحبي أعمالها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.