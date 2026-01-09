الضرائب: نعمل على تقديم خدمات أكثر جودة تشكل نظاما محفزا للاستثمار

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، "إننا نعمل على تقديم خدمات أكثر جودة تشكل نظاما ضريبيا محفزا للاستثمار من خلال رؤية متكاملة أكثر شمولا واستقراء للواقع الضريبي ومرونة في التعامل مع التحديات، على نحو يسهم في تحسين الأمور للأفضل".



جاء ذلك في العدد الأول من المجلة، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم /الجمعة/ بعنوان "صفحة جديدة"، لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضا من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية والنتائج المحققة.

وأضافت "أننا على أعتاب مرحلة جديدة من "التسهيلات" للمجتمع الضريبي، من خلال الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في المرحلة المقبلة في إطار من "الشراكة والثقة والمساندة واليقين المجتمع الأعمال".



وأوضحت "نجدد عهدنا مع المجتمع الضريبي بأننا سنظل شركاء والكل سيكون رابحا، فالممولون يحققون المزيد من المكاسب والدولة تجني العوائد الاقتصادية الجيدة".



وقالت: "زملائي لديهم قناعة كبيرة بالمسار الجديد للإصلاح الضريبي ويعملون على التطوير المستمر، ونفكر مع شركائنا في التحديات وكل الأفكار مطروحة في النقاشات من أجل معالجات ضريبية واقعية ومبتكرة".



وأكدت حرصها على إجراء جولات ميدانية مستمرة وتبني منصات دائمة للحوار الفعال مع مجتمع الأعمال لتذليل أي عقبات أمام العاملين أو الممولين، وترسيخ جسور الثقة واليقين والوضوح الضريبي.