قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
سعر عيار 24 اليوم 6-3-2026
ليلة دامية.. 10 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية
دوي صفارات إنذار في الكويت.. وسماع أصوات انفجارات قوية
أمن الغربية يكشف غموض إلقاء مواطن من توك توك بكوبري سمنود العلوي
قطر: مستوى التهديد الأمني مرتفع.. ابقوا في منازلكم وابتعدوا عن النوافد
دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب
كهف الظلمة بسيناء.. فنون من العصر الجليدي منذ 15 ألف عام مشابهة لمثيلاتها في أوروبا
أعلى سعر دولار اليوم 6-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مبادرة شبابية إلى أكبر مائدة رمضانية.. إفطار المطرية يجمع 100 ألف صائم في 21 شارع

إفطار المطرية
إفطار المطرية
رنا أشرف

في مشهد بات أحد أبرز ملامح شهر رمضان في مصر، تحولت شوارع حي المطرية بالقاهرة إلى ساحة واسعة للتكافل والتراحم، مع انطلاق فعاليات إفطار 15 رمضان الشهير المعروف بـ” إفطار المطرية”، الذي يجمع سنويًا آلاف الصائمين حول مائدة واحدة تمتد عبر عدد كبير من شوارع الحي.

 ويعد هذا الحدث الشعبي واحدًا من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر، حيث يشارك فيه أهالي المنطقة في تنظيمه وتجهيزه، بداية من إعداد الطعام وحتى استقبال الضيوف.

ويعكس إفطار المطرية صورة فريدة من صور التلاحم المجتمعي، إذ يتحول الحي بالكامل إلى ورشة عمل جماعية قبل حلول موعد الإفطار، حيث يتطوع الشباب والسكان في تجهيز الموائد، وتزيين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، فيما تتولى مجموعات أخرى إعداد الوجبات وتوزيعها على الصائمين. 

ولا يقتصر الحضور على أهالي المطرية فقط، بل يمتد ليشمل زائرين من مختلف مناطق القاهرة والمحافظات، فضلًا عن حضور شخصيات عامة وإعلاميين.

أحد المنظمين الأساسيين لإفطار المطرية: المائدة توسعت إلى 21 شارعًا.. وجهزنا نحو 100 ألف وجبة للصائمين بجمعية شهرية على مدار عام لتوفير تكلفة الطعام

قال أحمد، أحد المنظمين الأساسيين لحفل إفطار المطرية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن فكرة الإفطار الجماعي بدأت بعدد محدود من الشباب، لكنها تطورت عامًا بعد عام حتى أصبحت واحدة من أكبر موائد الإفطار في مصر.

وأوضح أحمد أن عدد المشاركين في التنظيم حاليًا تجاوز 500 شاب، بعدما توسعت الفكرة بشكل كبير وأزدادت الشوارع، مشيرًا إلى أن الإفطار كان في بدايته يُقام في ب 25 منظم فقط، ثم بدأوا في الزيادة تدريجيًا.

جمعية شهرية لمدة عام لتوفير تكلفة تجهيز الطعام
 

وأضاف أن الاستعدادات للحفل تبدأ قبل شهر رمضان بفترة طويلة، حيث يقوم الشباب بتنظيم جمعية شهرية لمدة عام كامل، يساهم فيها كل فرد بمبلغ محدد حتى شهر أبريل، بهدف توفير تكلفة الخامات اللازمة لإعداد الطعام.

 وأشار إلى أن الاعتماد في البداية كان على جهود الشباب وأموالهم الخاصة، قبل أن تبدأ بعض الجهات في تقديم دعم مادي، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف قدمتا دعمًا خلال الفترة الماضية.

وأكد أحمد أن مائدة إفطار المطرية أصبحت أستهدفت هذا العام 100 ألف وجبة، لافتًا إلى أن الحفل شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين يحرصون على المشاركة سنوياً في الإفطار وسط الأهالي.


وأشار إلى أنه يتولى مسؤولية تجهيزات المطبخ، باعتباره أحد منظمي 15 رمضان، بينما يتولى ابن عمه، وهو شيف، مهمة الإشراف الرئيسي على إعداد الطعام وتوفير أدوات الطهي.

وأضاف أن العمل يتم بشكل جماعي، حيث يتم فرش الموائد في الشوارع، مع استخدام أكثر من 45 حلة كبيرة لإعداد الطعام.

تنسيق أمني ومشاركة الهلال الأحمر وشباب المنطقة في التنظيم
 

وأوضح أن اللحوم يتم توفيرها من خلال تبرعات ومساهمات مختلفة، بينما تشارك السيدات في المنطقة بشكل كبير في تجهيز المحاشي، حيث يتم إعداد ما يقرب من 200 كيلو محشي، مؤكدًا أن كل بيت في المنطقة يشارك بشكل أو بآخر في العمل.

وأضاف أن التحضيرات تبدأ منذ الليل وحتى الصباح لتجهيز الخامات والطعام في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الوجبة الأساسية تتكون من الأرز البسمتي واللحوم.

وفيما يتعلق بالتأمين، قال أحمد إن المنظمين يحصلون على تصريح أمني قبل إقامة الإفطار، ويتم إخطار جميع الجهات المعنية، حيث تتولى الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الأمن الوطني ووزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، إلى جانب مشاركة شباب المنطقة ومتطوعي الهلال الأحمر في تنظيم وتأمين الحدث.

وأوضح أن عدد الشوارع التي يقام بها الإفطار وصل حاليًا إلى 21 شارعًا، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة لأي شخص يرغب في المشاركة، حيث لا يتم منع أحد من حضور الإفطار.

واختتم أحمد تصريحاته قائلًا إن الإفطار مر هذا العام بسلام، رغم حالة الإرهاق الشديدة التي تعرض لها المنظمون، مضيفًا: “بقالنا أربعة أيام تقريبًا من غير نوم، لكن تعبنا كله بيهون لما نشوف الناس مبسوطة، وده الهدف الأساسي من اللي بنعمله".
 


 

إفطار المطرية المطرية مائدة إفطار المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد