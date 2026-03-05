محافظ الغربية يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة ويؤكد: استمرار التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية داخل قرى ومراكز المحافظة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع وفد المؤسسة آليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشروعات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب دعم الأنشطة المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرات مؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة قدمت نموذجًا مشرفًا للعمل المجتمعي، وأسهمت بجهود ملموسة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبهم، قدم أعضاء وفد المؤسسة التهنئة لمحافظ الغربية لتوليه مهام منصبه، معربين عن تقديرهم لدعم المحافظة للمبادرات المجتمعية، ومؤكدين استمرار التعاون لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.