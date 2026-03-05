قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة ويؤكد: استمرار التعاون لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز جهود التنمية المجتمعية

الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وفد مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية داخل قرى ومراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع وفد المؤسسة آليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشروعات التي تنفذها المؤسسة، إلى جانب دعم الأنشطة المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تحرك أمني 

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لمبادرات مؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المؤسسة قدمت نموذجًا مشرفًا للعمل المجتمعي، وأسهمت بجهود ملموسة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع كفاءة الخدمات 

ومن جانبهم، قدم أعضاء وفد المؤسسة التهنئة لمحافظ الغربية لتوليه مهام منصبه، معربين عن تقديرهم لدعم المحافظة للمبادرات المجتمعية، ومؤكدين استمرار التعاون لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
