بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي حرس الحدود وبيراميدز بتقدم بيراميدز بنتيجة 1-0، على استاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل هدف بيراميدز اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه لمواجهة فريق نادي بيراميدز، على استاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسلام أبو سليمة - ابراهيم عبد الحكيم - محمد عزيز - محمد بيومي

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - كوبر - عبد الله حافظ

خط الهجوم: محمود اوكا - محمد حمدي

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - حامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي