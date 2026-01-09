إطلاق منظومة شكاوى الجمارك المصرية

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن منظومة شكاوي الجمارك المصرية بشكل تجريبي عبر شبكة الإنترنت،

https://complaints.customs.gov.eg/users/login

يأتي ذلك في إطار توجه مصلحة الجمارك لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز معايير الكفاءة والحوكمة، وبرعاية أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ودعم الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، نواب رئيس مصلحة الجمارك.

وفي ضوء توجيهات ورؤية المهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا.

وتم تنفيذ المنظومة كمنظومة رقمية مؤسسية متكاملة،عقب تحليل دقيق لمتطلبات العمل وإجراءاته التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، والإدارات العامة لتكنولوجيا العمليات الجمركية، بما يضمن توافق المنظومة مع طبيعة العمل الجمركي، ودقة توجيه كل شكوى أو مقترح إلى الجهة المختصة والمسؤولة عنه.

توحيد قنوات استقبال ومتابعة الشكاوى والمقترحات

وتولى قطاع التكنولوجيا تخطيط وتنفيذ المنظومة فنيًا وفق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى توحيد قنوات استقبال ومتابعة الشكاوى والمقترحات فى قناة رسمية واحدة ، وخفض زمن الإفراج من خلال سرعة رصد المشكلات ومعالجتها،مع إتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا خطوة بخطوة، وتسجيل كافة الإجراءات والقرارات داخل قاعدة بيانات مركزية من خلال الرابط:

